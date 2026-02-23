قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
دينا أبو الخير: النبي كان يراعي صغر سن السيدة عائشة بلطف ومرح.. فيديو

الدكتورة دينا أبو الخير
الدكتورة دينا أبو الخير
هاجر ابراهيم

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، أن معاملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لستنا عائشة رضي الله عنها كانت مثالًا في الرحمة والمودة، مشيرة إلى أن النبي كان يراعي سنها الصغيرة ويعاملها بلطف ومرح، وهو ما يظهر جانبًا من أخلاقه الزوجية النبيلة.

وقالت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديم برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن النبي كان يمزح ويلعب مع ستنا عائشة، ويسمح لها بالمشاركة في الأنشطة ومشاهدة بعض المشاهد داخل المسجد، موضحة أن هذه التصرفات دليل على اهتمام النبي براحة زوجته الصغرى وتقديره لمشاعرها واحتياجاتها العاطفية.

وأضافت أن النبي كان يلاحظ أدق التفاصيل المتعلقة بستنا عائشة، مثل مكان تناولها للطعام أو شربها من الإناء، مؤكدة أن هذه العناية تظهر الحب والرحمة الحقيقية في العلاقة الزوجية، وأنها نموذج يُحتذى به في الأسرة.

دينا أبو الخير وللنساء نصيب النبي

نابلس تقاوم نيران الاحتلال.. محاولة إحراق مسجد تفجر غضبا شعبيا ضد إرهاب المستوطنين

ترامب

ترامب بشأن الرسوم الجمركية: المحكمة العليا منحتني صلاحيات أكبر بكثير

فضل صلاة التراويح وكيفية أدائها في رمضان .. فيديو

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

