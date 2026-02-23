دينا أبو الخير: النبي كان يراعي صغر سن السيدة عائشة بلطف ومرح.. فيديو

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، أن معاملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لستنا عائشة رضي الله عنها كانت مثالًا في الرحمة والمودة، مشيرة إلى أن النبي كان يراعي سنها الصغيرة ويعاملها بلطف ومرح، وهو ما يظهر جانبًا من أخلاقه الزوجية النبيلة.

وقالت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديم برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن النبي كان يمزح ويلعب مع ستنا عائشة، ويسمح لها بالمشاركة في الأنشطة ومشاهدة بعض المشاهد داخل المسجد، موضحة أن هذه التصرفات دليل على اهتمام النبي براحة زوجته الصغرى وتقديره لمشاعرها واحتياجاتها العاطفية.

وأضافت أن النبي كان يلاحظ أدق التفاصيل المتعلقة بستنا عائشة، مثل مكان تناولها للطعام أو شربها من الإناء، مؤكدة أن هذه العناية تظهر الحب والرحمة الحقيقية في العلاقة الزوجية، وأنها نموذج يُحتذى به في الأسرة.