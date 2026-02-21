قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
توك شو

دينا أبو الخير تبرز أهمية دعاء الهداية والرحمة من القرآن الكريم.. فيديو

الدكتورة دينا أبو الخير
الدكتورة دينا أبو الخير
هاجر ابراهيم

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، إن دعاء سورة آل عمران: "ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا" ، يُعد من أهم الأدعية للحفاظ على الهداية والرجاء في رحمة الله.

وأضافت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديم برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الهداية نعمة عظيمة تستحق الشكر، وأن الدعاء بهذا المعنى لا يمثل نهاية الطريق بل بداية الثبات على طريق الله، مشيرة إلى أن القلب بين أصابع الملك جل وعلا ويجب الحفاظ عليه من الانحراف بعد الهداية.

وأوضحت أن الجزء الثاني من الدعاء، وهب لنا من لدنك رحمة", يسلط الضوء على صفة الله "الوهاب"، الذي يمنح الإنسان ما لم يقدمه أو يتوقعه، سواء كان رزقًا، هداية، أو علمًا وحكمة، مؤكدة أن الدعاء يعلم الإنسان التوكل على الله وطلب فضله دون توقف على الأسباب البشرية فقط.

وأشارت إلى أن الدعاء يعكس علاقة الإنسان بربه، حيث يشمل شكر الله على نعمة الهداية، طلب حفظها، وطلب الرحمة من لدنه، ليبقى القلب سليمًا على الطريق المستقيم وتظل الجوارح مهتدية.

دينا أبو الخير سورة آل عمران الأدعية وللنساء نصيب

بالصور

طريقة عمل حمام محشي بالفريك.. وصفة تقليدية بطعم لا يقاوم

طريقة عمل حمام محشي بالفريك

بتكلفه 18 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بفاقوس

انتر لوك

عادات خاطئة تزيد من الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان.. أحذرها

أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

