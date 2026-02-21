دينا أبو الخير تبرز أهمية دعاء الهداية والرحمة من القرآن الكريم.. فيديو

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، إن دعاء سورة آل عمران: "ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا" ، يُعد من أهم الأدعية للحفاظ على الهداية والرجاء في رحمة الله.

وأضافت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديم برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الهداية نعمة عظيمة تستحق الشكر، وأن الدعاء بهذا المعنى لا يمثل نهاية الطريق بل بداية الثبات على طريق الله، مشيرة إلى أن القلب بين أصابع الملك جل وعلا ويجب الحفاظ عليه من الانحراف بعد الهداية.

وأوضحت أن الجزء الثاني من الدعاء، وهب لنا من لدنك رحمة", يسلط الضوء على صفة الله "الوهاب"، الذي يمنح الإنسان ما لم يقدمه أو يتوقعه، سواء كان رزقًا، هداية، أو علمًا وحكمة، مؤكدة أن الدعاء يعلم الإنسان التوكل على الله وطلب فضله دون توقف على الأسباب البشرية فقط.

وأشارت إلى أن الدعاء يعكس علاقة الإنسان بربه، حيث يشمل شكر الله على نعمة الهداية، طلب حفظها، وطلب الرحمة من لدنه، ليبقى القلب سليمًا على الطريق المستقيم وتظل الجوارح مهتدية.