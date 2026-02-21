قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية عن تصريحات هاكابي: تناقض الحقائق الدينية والتاريخية والقانونية
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو الليثي: رمضان ليس صيامًا فقط بل ابتعادا عن العصبية والقسوة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

استهل الإعلامي د. عمرو الليثي أولى حلقات برنامج «أبواب الخير» في شهر رمضان بالتأكيد على أن أسماء الله الحسنى ليست مجرد كلمات تُردد في الدعاء، بل هي مفاتيح للقلوب وأبواب للرحمة ورسائل طمأنينة لكل من يبحث عن الأمل والسكينة.

وأوضح أن معرفة أسماء الله الحسنى تقرّب الإنسان من ربه، وتمنحه شعورًا بالأمان والثقة، مشددًا على أن الله قريب، سميع، عليم، لا ينسى عباده أبدًا.

أسماء الله الحسنى… منهج حياة

وأضاف الليثي أن أسماء الله الحسنى لا تُحفظ فقط، بل تُعاش وتُطبّق في السلوك والأخلاق والتعاملات اليومية، مؤكدًا أن البرنامج سيصطحب المستمعين في رحلة إيمانية طوال الشهر الكريم، يتم خلالها تناول اسم أو اسمين في كل حلقة، مع شرح أثرهما في حياتنا اليومية وكيف يمكن أن يغيرا نظرتنا لأنفسنا ولمن حولنا.

وأشار إلى أن فهم أسماء الله الحسنى بشكل صحيح يبدد الخوف ويزيد الطمأنينة، قائلاً: "لما نعرف ربنا أكتر، هنخاف أقل ونطمن أكتر".

رسالة أخلاقية في رمضان

ووجّه الليثي نصيحة خاصة في مستهل البرنامج، مؤكدًا أن رمضان ليس صيامًا عن الطعام والشراب فقط، بل صيام عن العصبية والقسوة والظلم، وأن الكلمة الجارحة أو الغضب غير المبرر قد يفسدان روح الصيام.

وشدد على أهمية أن ينعكس الصيام على الأخلاق والصبر وضبط اللسان، داعيًا إلى جعل الشهر الكريم فرصة لتطهير النفس وتقوية الإيمان.

دعم إنساني ومبادرات خيرية

على جانب آخر، يواصل برنامج «أبواب الخير» خلال شهر رمضان تقديم رحلات عمرة، ومساعدات مالية، ودعم المشروعات الصغيرة، وتوفير أطراف صناعية وكراسي كهربائية لذوي الاحتياجات.

كما يساهم البرنامج في الإفراج عن عدد من الغارمات، ودعم غير القادرين في العلاج، وإدخال البهجة على قلوبهم من خلال تلقي الاتصالات الهاتفية المفاجئة على الهواء مباشرة.

موعد وإذاعة البرنامج

يُذاع برنامج «أبواب الخير» يوميًا من السبت إلى الأربعاء خلال شهر رمضان في الثالثة عصرًا عبر أثير إذاعة راديو مصر، مع إعادة في السابعة مساءً بعد الإفطار، في إطار دعم أهالينا والتواصل المباشر مع المستمعين لتلبية احتياجاتهم في نفس اللحظة.

عمرو الليثي أبواب الخير الشهر الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

أسعار الدواجن

الفراخ الحمرا نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

وصفات إفطار سريعة

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

عظِّم كتاب الله.. الأزهر للفتوى يقدم 13 أدبًا في التعامل مع المصحف

موعد أذان العصر اليوم

موعد أذان العصر اليوم.. اعرف مواقيت الصلاة 21 فبراير 2026

غدا.. أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ تنظم ندوة علمية بعنوان: استشارات طبية واجتهادات فقهية رمضانية

غدا.. ندوة علمية بعنوان "استشارات طبية واجتهادات فقهية رمضانية" بأكاديمية الأزهر

بالصور

طريقة عمل حمام محشي بالفريك.. وصفة تقليدية بطعم لا يقاوم

طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك

بتكلفه 18 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بفاقوس

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

عادات خاطئة تزيد من الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان.. أحذرها

أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان
أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان
أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد