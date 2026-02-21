عمرو الليثي: رمضان ليس صيامًا فقط بل ابتعادا عن العصبية والقسوة

استهل الإعلامي د. عمرو الليثي أولى حلقات برنامج «أبواب الخير» في شهر رمضان بالتأكيد على أن أسماء الله الحسنى ليست مجرد كلمات تُردد في الدعاء، بل هي مفاتيح للقلوب وأبواب للرحمة ورسائل طمأنينة لكل من يبحث عن الأمل والسكينة.

وأوضح أن معرفة أسماء الله الحسنى تقرّب الإنسان من ربه، وتمنحه شعورًا بالأمان والثقة، مشددًا على أن الله قريب، سميع، عليم، لا ينسى عباده أبدًا.

أسماء الله الحسنى… منهج حياة

وأضاف الليثي أن أسماء الله الحسنى لا تُحفظ فقط، بل تُعاش وتُطبّق في السلوك والأخلاق والتعاملات اليومية، مؤكدًا أن البرنامج سيصطحب المستمعين في رحلة إيمانية طوال الشهر الكريم، يتم خلالها تناول اسم أو اسمين في كل حلقة، مع شرح أثرهما في حياتنا اليومية وكيف يمكن أن يغيرا نظرتنا لأنفسنا ولمن حولنا.

وأشار إلى أن فهم أسماء الله الحسنى بشكل صحيح يبدد الخوف ويزيد الطمأنينة، قائلاً: "لما نعرف ربنا أكتر، هنخاف أقل ونطمن أكتر".

رسالة أخلاقية في رمضان

ووجّه الليثي نصيحة خاصة في مستهل البرنامج، مؤكدًا أن رمضان ليس صيامًا عن الطعام والشراب فقط، بل صيام عن العصبية والقسوة والظلم، وأن الكلمة الجارحة أو الغضب غير المبرر قد يفسدان روح الصيام.

وشدد على أهمية أن ينعكس الصيام على الأخلاق والصبر وضبط اللسان، داعيًا إلى جعل الشهر الكريم فرصة لتطهير النفس وتقوية الإيمان.

دعم إنساني ومبادرات خيرية

على جانب آخر، يواصل برنامج «أبواب الخير» خلال شهر رمضان تقديم رحلات عمرة، ومساعدات مالية، ودعم المشروعات الصغيرة، وتوفير أطراف صناعية وكراسي كهربائية لذوي الاحتياجات.

كما يساهم البرنامج في الإفراج عن عدد من الغارمات، ودعم غير القادرين في العلاج، وإدخال البهجة على قلوبهم من خلال تلقي الاتصالات الهاتفية المفاجئة على الهواء مباشرة.

موعد وإذاعة البرنامج

يُذاع برنامج «أبواب الخير» يوميًا من السبت إلى الأربعاء خلال شهر رمضان في الثالثة عصرًا عبر أثير إذاعة راديو مصر، مع إعادة في السابعة مساءً بعد الإفطار، في إطار دعم أهالينا والتواصل المباشر مع المستمعين لتلبية احتياجاتهم في نفس اللحظة.