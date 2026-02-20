قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب بعد حكم إلغاء الرسوم الجمركية: بعض أعضاء المحكمة العليا عار على أمريكا
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 3 | قوات الاحتلال تستولى على جثث بمستشفى الوديان.. وشاب ينقذ ابنة إياد نصار من يد إسرائيلي
دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد
حصريًا.. إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر إكسترا لايف الليلة
عندي أحفاد ولازم أحترمهم .. غادة عبد الرازق تتحدث عن دورها بفيلم حين ميسرة
تشكيل مواجهة الأخدود والقادسية بالدوري السعودي
ثلاثي هجومي .. تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود
تشكيل ناري لفريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز
تشكيل مواجهة ضمك والشباب بالدوري السعودي
تصاعد التوتر.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أوسيم الداميــ.ة
غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان
توك شو

الأب يقود تروسيكل مع أسرته ليبيع شاي وقهوة .. والليثي يجبر بخاطرهم

عمرو الليثي
عمرو الليثي
عبد الخالق صلاح

قال الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة الحلقة الثانية من برنامج " أجمل ناس " علي شاشة الحياة أننا يوميا نقابل الناس البسطاء ونقدم لهم حوائز مالية تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم" كما اننا نذهب الي أهالينا من الفلاحين ونستمع اي تجربتهم في الزراعة وأيضا من خلال فقرة" نهر الخير " نقدم المشاريع الخيرية لأهالينا في كافة المحافظات

وأضاف ان الدنيا لسه بخير وهنحاول طوال حلقات البرنامج في إسعاد القلوية الحزينة والمرضي ونسعد قلوبهم ويارب خلال شهر رمضان نملا حياتكم خير وبركة وسعادة

والتقي الليثي بمواطن يقود تروسيكل ومعه أولاده عبد الرحمن ومحمد وهم يدرسون في المراحل التعليمية ومعه زوجته ، وعندما سأل الرجل الي اين تذهب اجاب ، نازل القاهرة وهعمل شاي وقهوة  من خلال " فرشة شاي " ، لان الدنيا ضيقة معايا وأعاني من انفصال شبكية ولكن الحمد لله ، ودخلي الشهري من تكافل وكرامة

وأضاف أنا ذاهب الي القاهرة ولا أعرف اين سأستقر وان شاء الله خير ، وقام الليثي بتوجيه بعض الأسئلة البسيطة للأسرة في شكل مسابقة كي يهديهم جوائز  مالية وبالفعل أعطاهم ٢٠ الف جنيه وسط سعادة الأب والذي اوضح انه سيشتري أنبوبة وشعلة حتي يكمل مشروعه الصغير " فرشة شاي " والحمد لله كنا هنبيع الغسالة حتي نستطيع شراء الأشياء الناقصة دي

وعقب الإعلامي د. عمرو الليثي فور. انتهاء التسجيل معهم .،  شاهدنا قصة جميلة لأسرة مصرية بسيطة ، الأب يخرج مع زوجته وأولاده من بلده علي تروسيكل ومعه بعض عفشه القديم ويريد ان يبيعه حتي يستطيع إقامة " فرشة الشاي " وهو مكان لبيع الشاي والقهوة

ويذكر أن برنامج "أجمل ناس" يذاع يومياً في الساعة ٦:١٥ بعد الإفطار خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة، لأهالينا في شتي محافظات الجمهورية، ومن داخل كل قرية ومدينة وشارع.

وأكبر مسابقة في المعلومات المختلفة  في شهررمضان الكريم على شاشة قناة الحياة، مع أصحاب المهن المختلفة، وأيضاً مع سيارة "المفاجأت" وتحقيق الأمنيات لأهالينا ودعمهم وادخال البسمة والسرور علي قلوبهم.

