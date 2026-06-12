صفقة رائعة.. ترامب يعلن المفاجأة: حصلنا على كل ما أردناه من إيران والاتفاق قريبا

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن الصفقة مع إيران على وشك الاكتمال، موضحا خلال تجمع هاتفي يوم الخميس لدعم النائب باري مور، مرشحه المفضل في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء في ولاية ألاباما، أن ممثلي الولايات المتحدة "أبرموا صفقة رائعة".

وقال ترامب: "اليوم توصلنا إلى تسوية مع إيران. سيبدأ الناس بالعودة إلى ديارهم قريباً جداً. لقد اكتملت الصفقة تقريباً. حصلنا على كل ما أردناه"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وفي سياق متصل، كشفت شبكة "إن بي سي" الإخبارية، أن الجيش الأمريكي كان على بُعد ثلاث ساعات تقريبًا من تنفيذ ضربات مخططة في إيران عندما أعلن الرئيس ترامب، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، عن التوصل إلى اتفاق.

وأفاد مسؤولان أمريكيان لشبكة NBC بأن الجيش كان على أهبة الاستعداد بعد تلقيه أوامر من الرئيس بتنفيذ الضربات.

ووفقًا لهما، عدّلت البحرية الأمريكية عملياتها الجوية لذلك اليوم وجهّزت الذخيرة اللازمة للضربات.

وذكر التقرير أن جزيرة خرج لم تكن مدرجة على قائمة الأهداف، على الرغم من تهديد ترامب الصريح بالهجوم عليها، كما قال المسؤولان إن الضربات المخطط لها، والتي أُلغيت في نهاية المطاف، كانت مشابهة جدًا للضربات التي نُفّذت في اليوم السابق، والتي استهدفت قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في جميع أنحاء إيران.