4 بنود سرية في اتفاق إيران.. ترامب يفاجئ نتنياهو بصفقة تغير وجه الشرق الأوسط

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، عقب منشور الأخير، على وسائل التواصل الاجتماعي الذي زعم فيه دعم إسرائيل لاتفاق محتمل وشيك مع إيران.

بنود سرية في اتفاق إيران وأمريكا

وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أعرب نتنياهو عن "تقديره" لترامب لالتزامه بأن الاتفاق النهائي مع إيران سيُزيل اليورانيوم المخصب من إيران، ويُفكك بنيتها التحتية النووية، ويُحد من إنتاجها الصاروخي، ويوقف دعمها للحلفاء الإقليميين، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

لكن ترامب ركز تصريحاته العلنية على التعامل مع اليورانيوم المخصب الإيراني؛ ولم يذكر الصواريخ الباليستية أو الحلفاء منذ أسابيع.

كما امتنع ترامب عن تحديد جدول زمني للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، والذي يتطلب أولاً مذكرة تفاهم لتمكين المحادثات اللاحقة.

فاجأ إعلان ترامب عن اتفاق وشيك على منصة "تروث سوشيال" نتنياهو، حيث كان يجتمع مع كبير مسؤوليه الأمنيين لمناقشة الملف الإيراني.