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إيران : الاتفاق مع واشنطن على معظم البنود .. وغير نهائي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران : الاتفاق مع واشنطن على معظم البنود .. وغير نهائي

إيران
إيران
فرناس حفظي

ردت وزارة الخارجية الإيرانية على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيع اتفاقية بين البلدين خلال الأيام القادمة، قائلةً إن طهران ستعلن موقفها لاحقاً.

 وأضافت الخارجية الإيرانية: "لقد أوضحنا سابقاً أن معظم بنود الاتفاقية قد تمّت تسويتها، لكن الجانب الأمريكي أراد إضافة مطالب جديدة ستدرس أعلى السلطات جميع بنود أي اتفاقية محتملة، وسنعلن موقفنا لاحقاً، و ما قيل عن زمان ومكان توقيع الاتفاقية مجرد تكهنات إعلامية، الاتفاقية مع واشنطن ليست نهائية بعد."

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه فهم أن "المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي وافق على الاتفاق، الجميع في إيران وافقوا على الاتفاق. وسينفذ".

 وأضاف  ترامب أن "إيران لن تمتلك أسلحة نووية،  هذه مذكرة تفاهم قوية للغاية، ومذكرة تفاهم مفصلة للغاية"، كما أوضح أن التصويت على احتلال جزيرة خارك في الخليج العربي "غير وارد".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لقد توصلنا إلى اتفاق رائع، ومن الممكن إبرام الاتفاق النهائي خلال الأيام القادمة، الوثائق في مراحلها النهائية، وسيتم التوقيع قريباً".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "قد يتم توقيع الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وفي وقت سابق، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر شبكة تروث سوشيال التي يمتلكها، أنه ألغى الهجمات المخطط لها الليلة على إيران.

وفي وقت سابق،  قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة ستشن ضربات "قوية للغاية" ضد إيران خلال الساعات المقبلة، مؤكداً أن واشنطن تعتزم فرض سيطرتها على أسواق النفط والغاز الإيرانية.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "ستوجه الولايات المتحدة ضربة شديدة للغاية الليلة لإيران"، معتبراً أن طهران فقدت أسطولها البحري وقواتها الجوية وأنظمة الرادار والدفاع الجوي، إلى جانب معظم قدراتها الهجومية.

وزارة الخارجية الإيرانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران واشنطن

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