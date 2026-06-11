إيران تهدد: أي هجوم سيُقابل برد حاسم يفوق الخيال

ردت قيادة الطوارئ الإيرانية على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكتبت: "إذا حاولت أمريكا شنّ هجمات على إيران مجدداً، فستواجه رداً أشدّ من ذي قبل. ستتسع رقعة الحرب، وسيزداد انعدام الأمن في المنطقة".

وأضافت وزارة الدفاع الإيرانية: "القوات تمتلك قدرات وقوة دفاعية أقوى من ذي قبل. أي خطأ في التقدير أو هجوم على أمن البلاد ووحدة أراضيها سيُقابل بردٍّ حاسم يفوق كل تصور".

وفي وقت سابق، توعدت إيران الولايات المتحدة برد "أشد وأقوى" في حال تنفيذ أي هجمات جديدة ضد أراضيها، محذرة من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.

وقال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن بلاده سترد بقوة أكبر مما سبق إذا أقدمت واشنطن على شن هجمات جديدة ضد إيران، مؤكداً أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى زيادة التوترات وتهديد الاستقرار الإقليمي.



وأضاف أن اتساع نطاق العمليات العسكرية من شأنه أن يفاقم حالة عدم الاستقرار ويؤثر على الأمن في المنطقة، في ظل التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن خلال الأيام الأخيرة.



