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حارس ترامب الشخصي يكشف لـ صدى البلد طبيعة المواد الخطرة في حادث البنتاجون
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حارس ترامب الشخصي يكشف لـ صدى البلد طبيعة المواد الخطرة في حادث البنتاجون

باري دوناديو و الرئيس ترامب
باري دوناديو و الرئيس ترامب
فرناس حفظي

قال باري دوناديو، الحارس الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تعليقًا على المواد الخطرة التي أعلن البنتاجون رصدها داخل المبنى، إن هذا المصطلح يُطلق على أي مادة قد تشكل خطرًا أو سُمية على الإنسان.


وأوضح  دوناديو، أن هذه المواد قد تكون على هيئة غازات أو سوائل، وقد تشمل أيضًا مواد مشعة أو إشعاعات، مشيرًا إلى أن طبيعة الاستجابة للحادث تختلف وفقًا لنوع المادة المكتشفة ومستوى الخطورة الذي تمثله.

وأضاف أن الجهات المختصة تعتمد إجراءات مختلفة للتعامل مع مثل هذه الوقائع، إذ يتم تقييم طبيعة المادة أولًا قبل تحديد آليات الاحتواء والتعامل المناسبة لضمان سلامة الأفراد والمنشآت.

وفي وقت سابق، أخلت السلطات الأمريكية عدة طوابق وممرات داخل مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في ولاية فرجينيا، عقب رصد مشكلة تتعلق بجودة الهواء داخل المبنى، ما استدعى اتخاذ إجراءات احترازية فورية.

وقالت إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة أرلينغتون إن فرقها تعمل داخل مقر البنتاجون بالتعاون مع وحدة المواد الخطرة التابعة لوكالة حماية قوات البنتاجون، للتحقق من طبيعة الحادث وتقييم مستوى الخطورة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن السلطات أغلقت عدداً من الطوابق والممرات، بينما استمرت عمليات إخلاء أجزاء أخرى من المبنى كإجراء احترازي.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل أن أنظمة المراقبة داخل المبنى رصدت مؤشرات تتعلق بجودة الهواء، الأمر الذي دفع المسؤولين إلى اتخاذ تدابير وقائية إلى حين الانتهاء من تحديد أسباب المشكلة ومدى تأثيرها.

ولم تعلن السلطات الأمريكية حتى الآن عن وجود إصابات أو مخاطر مباشرة، فيما تتواصل أعمال الفحص والتحقيق داخل مقر وزارة الدفاع.

البنتاجون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب باري دوناديو المواد الخطرة

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