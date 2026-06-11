ماذا يحدث داخل البنتاجون؟ .. مواد خطرة وإخلاء عاجل وارتباك في واشنطن

أخلت السلطات الأمريكية عدة طوابق وممرات داخل مبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) في ولاية فرجينيا، عقب رصد مشكلة تتعلق بجودة الهواء داخل المبنى، ما استدعى اتخاذ إجراءات احترازية فورية.



وقالت إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة أرلينغتون إن فرقها تعمل داخل مقر البنتاغون بالتعاون مع وحدة المواد الخطرة التابعة لوكالة حماية قوات البنتاغون، للتحقق من طبيعة الحادث وتقييم مستوى الخطورة.



ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن السلطات أغلقت عدداً من الطوابق والممرات، بينما استمرت عمليات إخلاء أجزاء أخرى من المبنى كإجراء احترازي.



من جانبه، أوضح المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل أن أنظمة المراقبة داخل المبنى رصدت مؤشرات تتعلق بجودة الهواء، الأمر الذي دفع المسؤولين إلى اتخاذ تدابير وقائية إلى حين الانتهاء من تحديد أسباب المشكلة ومدى تأثيرها.



ولم تعلن السلطات الأميركية حتى الآن عن وجود إصابات أو مخاطر مباشرة، فيما تتواصل أعمال الفحص والتحقيق داخل مقر وزارة الدفاع.