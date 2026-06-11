ماذا يحدث داخل البنتاجون؟ إغلاق أمني وإخلاء عدة طوابق بعد رصد مواد خطرة

أعلنت فرق الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة أرلينغتون الأميركية، الخميس، أنها تتعامل مع حادث يتعلق بمواد خطرة داخل مبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وذكرت السلطات، في منشور عبر منصة "إكس"، أن فرق الطوارئ باشرت التحقيق في طبيعة الحادث والإجراءات اللازمة للتعامل معه.



من جانبها، أفادت شبكة CNN، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأنه تم إخلاء عدة طوابق داخل مبنى البنتاغون في واشنطن، فيما فُرض إغلاق أمني على المبنى كإجراء احترازي.



ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المواد الخطرة أو أسباب الحادث، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابساته.