أكدت شبكة CNN، إغلاق البنتاجون بسبب حادث أمني يتعلق بمواد خطرة مشتبه بها، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت شبكة CNN، إن فريقا متخصصا بالمواد الخطرة يتعامل مع حادث البنتاجون.

ومن جانبه قال المتحدث باسم البنتاجون:" رصدنا مشكلة بجودة الهواء في المبنى لذلك تم إغلاقه".

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون:" نعمل على تحديد مدى خطورة المواد التي رصدت في الهواء".

وفي سياق متصل، كشفت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن خطط السيطرة على جزيرة خرج الإيرانية الاستراتيجية، وضعت منذ أشهر، إلا أنها جمدت لأن العملية محفوفة بالمخاطر حيث تحتاج إلى قوات برية ما يفتح الطريق أمام خسائر فادحة في صفوف الجيش الأمريكي، رغم التأكيد على أن خروجها من سيطرة إيران سيكون عاملا في إفلاسها.

