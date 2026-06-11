كابوس يهدد طهران وواشنطن.. معركة جزيرة خرج مقبرة للأمريكان أم إفلاس إيران ؟

كشفت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن خطط السيطرة على جزيرة خرج الإيرانية الاستراتيجية، وضعت منذ أشهر، إلا أنها جمدت لأن العملية محفوفة بالمخاطر حيث تحتاج إلى قوات برية ما يفتح الطريق أمام خسائر فادحة في صفوف الجيش الأمريكي، رغم التأكيد على أن خروجها من سيطرة إيران سيكون عاملا في إفلاسها.

أفاد مسؤول كبير في البنتاجون ومسؤولان في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN أن خططًا للجيش الأمريكي لمحاولة الاستيلاء على جزيرة خرج وُضعت منذ أشهر، لكنها جُمّدت مرارًا وتكرارًا نظرًا لاعتبار العملية محفوفة بالمخاطر.

وأوضح مسؤولو الإدارة الأمريكية أن الرأي السائد داخل البيت الأبيض والبنتاجون هو أن الاستيلاء على جزيرة خرج ، أو تدمير بنيتها التحتية للطاقة، سيؤدي فعليًا إلى إفلاس إيران وإضعاف قدراتها إلى درجة تعجزها عن مواصلة الحرب.

مع ذلك، أبلغ المسؤولون الرئيس دونالد ترامب أن مثل هذه العملية ستتطلب على الأرجح عددًا كبيرًا من القوات البرية، وقد تُسفر عن خسائر فادحة في صفوف القوات الأمريكية.

بناءً على هذه الحسابات، اعتبر البنتاجون والبيت الأبيض أي تحرك للاستيلاء على جزيرة خرج خيارًا "نهائيًا" - ملاذًا أخيرًا قد يغير موازين الحرب، لكن بتكلفة باهظة، وفقًا لما ذكره المسؤولون.

وسبق للجيش الأمريكي أن شنّ عدة غارات جوية كبيرة على منشآت عسكرية في جزيرة خرج ، لكن هذه الهجمات تجنبت عمدًا استهداف البنية التحتية الحيوية للطاقة في الجزيرة.