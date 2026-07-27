مصرع شخص في سقوط سيارة ملاكي بترعة منقباد بأسيوط

لقي شخص مصرعه إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة بقرية منقباد بمحافظة أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث سقوط سيارة ملاكي في ترعة بقرية منقباد .



انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وتمكنت القوات من انتشال جثة شخص يبلغ من العمر 50 عامًا.



جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.