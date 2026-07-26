مباحث أسيوط تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب متحللة خلف مسجد بالوليدية

تكثف وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في حالة تحلل خلف مسجد بمنطقة الوليدية دائرة القسم.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بعثور الأهالي على جثة شاب في حالة تحلل خلف مسجد النبايقة بالوليدية.

انتقل إلى موقع الحادث ضبط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص أن الجثة لشاب يدعى " محمود . ج . ث"، 36 عاما، في حالة تحلل وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.