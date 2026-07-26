73,326 شهيدا و173,997 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي
أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم / الأحد / أن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 73,326 شهيدا، و173,997 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 9 شهداء، بينهم شهيدان متأثران بجروحهما، إضافة إلى 36 إصابة.
وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,200، والإصابات إلى 3,888، فيما جرى انتشال 803 جثامين.
ولفتت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.