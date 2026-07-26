مذكرة التوقيف تحاصر نتنياهو.. وطائرة "جناح صهيون" تستهلك الملايين رغم محدودية استخدامها

رغم امتلاك إسرائيل طائرة حكومية مخصصة لتنقلات رئيس الوزراء، فإن القيود المفروضة على تحركات بنيامين نتنياهو بعد صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية حدّت بشكل كبير من استخدامها، في وقت تواصل فيه الطائرة استهلاك ملايين الشواكل سنويًا لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة.



وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن طائرة "جناح صهيون" تقضي معظم وقتها في رحلات تدريبية وأعمال صيانة وفحوصات دورية، مع قلة الرحلات الرسمية التي تنفذها، باستثناء الزيارات إلى الولايات المتحدة وبعض الوجهات المحدودة.



وبحسب التقرير، تتضمن جداول تشغيل الطائرة أيامًا مخصصة للتدريب، وتقليص النشاط، والفحوصات الفنية، إضافة إلى رحلات داخلية وخارجية تهدف إلى الحفاظ على جاهزية الطائرة وطاقمها، الذي يضم طيارين ومضيفين وفنيين وفرقًا أرضية تعمل بصورة مستمرة.



وأشار التقرير إلى أن نتنياهو يستعد للسفر إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما تبقى خياراته الدولية محدودة في ظل التزام عدد من الدول بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، وهو ما قلّص بشكل ملحوظ عدد رحلاته الخارجية.



وفي المقابل، تؤكد جهات رسمية إسرائيلية أن الطائرة تمثل "أصلًا استراتيجيًا" يضمن استمرارية عمل الدولة في الظروف الطارئة، مشيرة إلى أنها لعبت دورًا مهمًا خلال الحرب، وساهمت في توفير منصة آمنة لاتخاذ قرارات سياسية وأمنية حساسة.



وبحسب البيانات الرسمية، بلغت تكلفة إنشاء طائرة "جناح صهيون" نحو 364.9 مليون شيكل، فيما وصلت تكاليف تشغيلها بين عامي 2023 و2025 إلى نحو 60 مليون شيكل، رغم انخفاض النفقات خلال عام 2025 نتيجة تراجع عدد الرحلات الرسمية لرئيس الوزراء.



وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن أعمال الصيانة والتدريب الجارية لا تمثل هدرًا للمال العام، وإنما تُنفذ وفق متطلبات الشركة المصنعة وهيئة الطيران المدني، بهدف الحفاظ على جاهزية الطائرة وقدرتها التشغيلية في أي وقت.