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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتكاسة لقطاع التكنولوجيا في إسرائيل.. انهيار قيمة "هايلو" ينتهي باستحواذ شركة أمريكية عليها

الرئيس التنفيذي لشركة "Hailo"
الرئيس التنفيذي لشركة "Hailo"
فرناس حفظي

تلقى قطاع التكنولوجيا في إسرائيل ضربة جديدة بعد انتهاء أزمة شركة "هايلو" المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي ببيعها إلى شركة مايكروشيب الأمريكية، في صفقة وُصفت بأنها "صفقة إنقاذ" عقب انهيار قيمتها السوقية.


وجاء الاستحواذ بعد أشهر من الأزمات المالية التي عصفت بالشركة، لتتكبد استثماراتها خسائر كبيرة، في مؤشر جديد على الضغوط التي تواجهها بعض شركات التكنولوجيا الإسرائيلية رغم ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي عالميا.

 أعلنت شركة مايكروشيب تكنولوجي الأمريكية، المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات، توقيع اتفاقية للاستحواذ على شركة Hailo الإسرائيلية، المطورة لمعالجات الذكاء الاصطناعي وتقنيات رؤية الحاسوب، في صفقة تأتي بعد أشهر من الصعوبات المالية التي واجهتها الشركة الإسرائيلية.


ووفقًا لتقارير إعلامية، عانت "Hailo" خلال الفترة الماضية من أزمة سيولة حادة، دفعتها إلى الحصول على قروض طارئة، وتسريح عدد من موظفيها، إلى جانب تعثر خطة اندماجها مع شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC)، ما أدى إلى تراجع قيمتها السوقية إلى أقل من 500 مليون دولار، ولم يُكشف عن القيمة المالية للصفقة، إلا أن التقديرات تشير إلى أنها أُبرمت بسعر أقل بكثير من التقييمات السابقة للشركة.


وتأسست "Hailo" عام 2017، ونجحت منذ انطلاقها في جمع نحو 340 مليون دولار من المستثمرين، بعدما تجاوزت قيمتها في وقت سابق حاجز المليار دولار. ومن أبرز المستثمرين فيها صندوق OurCrowd وعدد من رجال الأعمال الإسرائيليين.


وبموجب الصفقة، ستستفيد "مايكروشيب" من تقنيات "Hailo" في مجال معالجات الذكاء الاصطناعي الطرفي (Edge AI)، التي تُستخدم في الروبوتات والطائرات المسيّرة والكاميرات الذكية وأنظمة الأتمتة الصناعية، كما ستحصل على قاعدة تضم أكثر من 100 عميل وآلاف المطورين المستخدمين لتقنيات الشركة.


وقال مارك رايتن، نائب الرئيس الأول في "مايكروشيب"، إن الاستحواذ سيسرّع توسع الشركة في مجال حلول الذكاء الاصطناعي عالية الأداء، مشيرًا إلى أن دمج تقنيات "Hailo" سيساعد العملاء على تطوير أنظمة ذكية تتميز بالكفاءة العالية واستهلاك أقل للطاقة.


من جانبه، أكد أور دانون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "Hailo"، أن الانضمام إلى "مايكروشيب" سيوفر فرصة لتوسيع انتشار التكنولوجيا التي طورتها الشركة، مستفيدًا من شبكة العملاء العالمية وقنوات التوزيع الواسعة التي تمتلكها الشركة الأمريكية.


ومن المتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية الربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر المقبل، بعد استكمال الموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط القانونية اللازمة، فيما أكدت "مايكروشيب" أن الاستحواذ لن يكون له تأثير جوهري على نتائجها المالية.

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