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متحدث الكهرباء : الأحمال وصلت لمستوى تاريخي.. والشبكة آمنة ولا عودة للتخفيف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الكهرباء : الأحمال وصلت لمستوى تاريخي.. والشبكة آمنة ولا عودة للتخفيف

متحدث الكهربا
متحدث الكهربا
رحمة سمير

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشبكة القومية للكهرباء تعمل بكفاءة رغم الارتفاع التاريخي في درجات الحرارة والأحمال، مشددًا على أن ما يحدث من انقطاعات في بعض المناطق عبارة عن أعطال فنية طارئة وليست أزمة نقص في الكهرباء أو عودة لتخفيف الأحمال.

الأحمال تسجل رقمًا غير مسبوق

وأوضح حمزة أن أحمال الكهرباء وصلت إلى 39 ألفًا و600 ميجاوات، وهو أعلى حمل يسجل في هذا التوقيت من العام، مقارنة بنحو 37 ألف ميجاوات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدًا أن الشبكة نجحت في استيعاب هذه الزيادة.

الكهرباء مستقرة ولا يوجد عجز

وأشار إلى أن الكهرباء متاحة ومستقرة، وأن الدولة نفذت خطة متكاملة لتدعيم وتقوية الشبكة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الشبكة القومية قادرة على مواجهة الأحمال المرتفعة خلال فصل الصيف.

حقيقة انقطاع الكهرباء في بعض المحافظات

وأوضح متحدث الكهرباء أن الأعطال الفنية واردة في أي شبكة كهربائية بهذا الحجم، لافتًا إلى أن العطل الذي شهدته قرية الأنايات تم التعامل معه فورًا، مع إضافة محول جديد بقدرة 25 ميجاوات، والدفع بمولدات متنقلة لضمان استمرار التغذية الكهربائية.

احتياطي كبير بالشبكة

وأكد أن الشبكة القومية تمتلك قدرات كهربائية متاحة تبلغ 47 ألفًا و250 ميجاوات، بالإضافة إلى احتياطي يصل إلى 7300 ميجاوات، وهو ما يضمن استمرار استقرار التغذية الكهربائية حتى مع ارتفاع الاستهلاك.

استثمارات ضخمة لتطوير المنظومة

وكشف أن الدولة أنفقت نحو 4.2 تريليون جنيه على قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، إلى جانب 200 مليار جنيه لتطوير وتقوية الشبكات خلال العامين الأخيرين، بما يسمح باستيعاب الزيادة المستمرة في الأحمال.

لا عودة لتخفيف الأحمال

وشدد حمزة على أنه لا توجد أي مشكلة في توفير الوقود أو إنتاج الكهرباء، مؤكدًا أن الانقطاعات التي قد تحدث تكون نتيجة أعطال طارئة فقط، ويتم التعامل معها وفق معايير الجودة وفي أسرع وقت ممكن.

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