عمرو أديب : انقطاع الكهرباء في عدة محافظات يثير تساؤلات.. هل السبب موجة الحر أم ضغوط الشبكة؟

علق الإعلامي عمرو أديب على تكرار انقطاعات الكهرباء في عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الارتفاع التاريخي في درجات الحرارة هذا الصيف فرض ضغوطًا كبيرة على شبكات ومحطات الكهرباء، كما حدث في العديد من دول العالم.

وأوضح أديب أن موجات الحر الشديدة تسببت عالميًا في حرائق غابات، وحالات وفاة وإغماء، فضلًا عن الضغط على شبكات الكهرباء، مشيرًا إلى أن مصر شهدت أيضًا انقطاعًا للكهرباء في مناطق متفرقة مثل الجيزة والشرقية والبحيرة، واستمر الانقطاع لساعات في بعض المناطق.

وأضاف أن انقطاع الكهرباء يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة مع الاعتماد على المراوح وأجهزة التكييف والإضاءة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، متسائلًا عن الأسباب الحقيقية وراء الأزمة، وما إذا كانت ناتجة عن الضغط على المحولات والمحطات أم توجد أسباب أخرى.

وطالب أديب بتوضيح الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمنع تكرار هذه الانقطاعات، خاصة بعد تجربة تخفيف الأحمال التي شهدتها البلاد في وقت سابق.