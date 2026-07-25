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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل بشأن موظف تحرش بفتاة داخل مينى باص بالقاهرة

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بالتحرش بسيدة حال جلوسه خلفها داخل إحدى وسائل المواصلات بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

تفاصيل القضية 

كشفت الأجهزة الأمنية  ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال جلوسه خلفها داخل إحدى وسائل المواصلات بمنطقة الأميرية بالقاهرة.
 


 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن التوصل للقائمة على النشر ( حاصلة على ليسانس أداب - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون)، وبسؤالها أفادت بأنها حال إستقلالها سيارة "مينى باص" بتاريخ 23/ الجارى فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها حال جلوسه خلف مقعدها.


 

أمكن تحديد مُرتكب الواقعة (موظف بشركة خاصة - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس شخص حبس موظف

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