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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

غدا.. استكمال محاكمة 9 متهمين في خلية المطرية

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
مصطفي رجب

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة محاكمة 9 متهمين، في القضية رقم 713 لسنة 2025، جنايات المطرية، في القضية المعروفة بـ"خلية المطرية". 

تفاصيل أمر الإحالة
 

وكشف أمر الإحالة، إنه في الفترة من 2013 وحتي 3 أكتوبر 2022، تولىالمتهم الأول قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتي الثامن الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها الإرهابية، وتلقى المتهمون الثالث والرابع تدريبات عسكرية وأمنية لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهم التاسع مشاركة تلك الجماعة الإرهابية مع علمه بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهمة تمويل الإرهاب.

ووجه للمتهمين الثالث والرابع والثامن تهم حيازة أسلحة تقليدية بأن أحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية، مما لا يحوز الترخيص بها، ووجه للمتهمين من الأول وحتي السادس والثامن أيضا حيازة أسلحة غير تقليدية مششخنة.

وشرع المتهمون الثالث والرابع والثامن في قتل أفراد وضباط قسم المطرية مع سبق الإصرار والترصد، وأعدوا لذلك عبوات مفرقعة وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا مرور مركبة شرطة تقل أفراد وضباط القسم وزرعوا عبوة مفرقعة قاصدين قتلهم إلا قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو عدم انفجار العبوة المفرقعة، وشرعوا في استعمال مفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة وأموال الغير للخطر.

المستشار وجدي عبد المنعم محاكمة 9 متهمين الدائرة الثانية إرهاب خلية المطرية

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