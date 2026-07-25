الأولى على الثانوية الأزهرية القسم العلمي: نفسي أشوف شيخ الأزهر وهدخل كلية طب

أعربت حبيبة رضا، الأولى على الثانوية الأزهرية القسم العلمي، عن فرحتها بالنجاح، قائلة :" الحمد لله والشكر على نعمه وفضله وأسرتي كلها فرحانة".



وتابعت في مداخلة هاتفية في تغطية خاصة على قناة صدى البلد، التي يقدمها أحمد دياب ومحمد جوهر، :"كان نفسي أشوف الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وربنا حقق أمنيتي".



وأردفت حبيبة رضا، الأولى على الثانوية الأزهرية القسم العلمي: «عاوز أوجه تحية كبيرة للإمام الأكبر شيخ الأزهر وربنا يرزقه الصحة، قائلة: هدخل كلية طب إن شاء الله».



واختتمت: بابا وماما كانوا يدعموني ويقفوا معي في كل المواقف وتوفير الأجواء وكانوا يتمنوا أولادهم زي أي أب وأم يكونوا أحسن حاجة في الدنيا.