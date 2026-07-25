قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جاري الرصد.. رفعت فياض يكشف عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة
تغطية خاصة| مؤشرات النجاح 80٪؜.. تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة
انتهاء التوقيت الصيفي 2026 بتأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا في هذا الموعد
غزل المحلة يضم الدولي الجزائري فارس نشاط ظهير أيمن شبيبة القبائل
مساعد وزير الخارجية الإيراني: لن نسمح بهيمنة أمريكية على مضيق هرمز
تحذير عاجل عن عاصفة ترابية قادمة من شمال السودان.. ماذا سيحدث؟
لميس الحديدي : برنامج“ الصورة ”مستمر في شهر أغسطس هذا العام .. وأخدنا الاجازة خلاص
الأهلي والزمالك والعميد .. 6 قرارات حاسمة في اجتماع اتحاد الكرة
عمرو عبد العزيز : أستعد لمسلسل جديد ومسرحية شتوية.. وفيلم «الحافي» مفاجأة | خاص
التموين تحدد 7 معايير لاستبعاد غير المستحقين والتظلمات مستمرة دون موعد نهائي للإغلاق
الباز: جماعة الإخوان تسعى لإثارة الفوضى.. والإعلام مستمر في كشف مخططاتها
البث : إسرائيل استعدت لضربة قوية على إيران ليل السبت .. وترامب أرجأ التنفيذ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تضييق متواصل.. الاحتلال يغلق رام الله تزامنا مع دعوات لتنظيم مسيرات للمستوطنين

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل ومخارج مدينة رام الله
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل ومخارج مدينة رام الله
شيماء جمال

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل ومخارج مدينة رام الله مساء اليوم السبت، تزامنًا مع دعوات لمسيرات للمستوطنين، وفقا لما جاء عبر القاهرة الإخبارية.

وذكرت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الأراضي الفلسطينية، أن البؤر الاستيطانية الرعوية التي أُقيمت بعد السابع من أكتوبر أصبحت منطلقًا لهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، ووسيلة لزيادة التضييق عليهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأوضحت أن قرية تل شهدت أمس تجريف عشرات الدونمات من الأراضي المحيطة بالموقع الذي وقع فيه الهجوم، حيث نفذ المستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات التجريف، في إطار سياسة تتبعها سلطات الاحتلال، تزامنًا مع تصريحات المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.

وأضافت أن قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات واسعة في قرية تل منذ أمس وحتى فجر اليوم، أسفرت عن اعتقال 40 فلسطينيًا وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية، إلى جانب اعتقال فلسطيني وشقيقه من داخل مستشفى نابلس التخصصي.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال فرضت قيودًا على مراسم تشييع جثامين أربعة شهداء، إذ سمحت بمشاركة 30 فلسطينيًا فقط في مراسم التشييع التي أُقيمت فجر اليوم في قرية تل، موضحة أن مكتب إعلام الأسرى أعلن اعتقال 60 فلسطينيًا منذ الليلة الماضية وحتى ساعات الفجر الأولى، من عدة محافظات، تركزت غالبيتها في مدينتي نابلس وجنين.

الاحتلال رام الله الضفة الغربية فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

أرشيفية

مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

سعر الذهب

2000 جنيه| ارتفاع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

ترشيحاتنا

منحة القطع

بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن منحة القطع لأصحاب المعاشات

مونوريل شرق النيل

تبدأ من 20 جنيها.. 35 محطة مونوريل جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الجديدة و6 أكتوبر

إجازة المولد النبوي

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة المولد النبوي 2026.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام راحة؟

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرة أحد العاملين بمكتبه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| مؤشرات النجاح 80٪؜.. تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة

ارشيفية

تغطية خاصة | حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مطلوب الرد سريعا

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

المزيد