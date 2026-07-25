الصادرات المصرية على طريق الـ100 مليار دولار.. تحركات حكومية لدعم المصدرين

أكد أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالغرف التجارية، أن الدولة تعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى وجود تعاون وتنسيق بين مختلف الوزارات، وأن وزارة المالية تمثل داعمًا كبيرًا للمصدرين.

وأوضح أمين عام شعبة المصدرين بالغرف التجارية، أن وزارة المالية قامت بسداد 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، وأن هناك هدفًا للانتهاء من جميع المتأخرات المستحقة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أمين عام شعبة المصدرين بالغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة"، الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن جهود وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصناعة تأتي في إطار تحقيق هدف الدولة بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى أعلى المستويات بحلول عام 2030، والوصول بالصادرات لـ 100 مليار دولار.

ولفت إلى أن عدد الشركات المصدرة يبلغ حاليًا 2500 شركة، موضحًا أن هذا الرقم يُعد جديدًا، وأن هناك جهودًا لزيادة أعداد الشركات المصدرة، لأن ارتفاع عدد الشركات العاملة في مجال التصدير يساهم في زيادة حجم الصادرات من مختلف المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن شعبة المصدرين تنظم دورات تدريبية خلال الفترة الأخيرة، بهدف تأهيل العاملين في مجال التصدير وزيادة خبراتهم، مؤكدًا أن كل مصدر لأي منتج مصري يُعد سفيرًا للدولة بالخارج، ولذلك يجب أن يمثل مصر بالشكل اللائق.