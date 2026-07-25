قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي والزمالك والعميد .. 6 قرارات حاسمة في اجتماع اتحاد الكرة
عمرو عبد العزيز : أستعد لمسلسل جديد ومسرحية شتوية.. وفيلم «الحافي» مفاجأة | خاص
التموين تحدد 7 معايير لاستبعاد غير المستحقين والتظلمات مستمرة دون موعد نهائي للإغلاق
الباز: جماعة الإخوان تسعى لإثارة الفوضى.. والإعلام مستمر في كشف مخططاتها
البث : إسرائيل استعدت لضربة قوية على إيران ليل السبت .. وترامب أرجأ التنفيذ
الزمالك يحصل على الرخصة الأفريقية عن استحقاق بعد استيفاء جميع الشروط
تحركات حزبية لإدانة اقتحامات الأقصى.. ومطالبات بتحرك دولي عاجل لردع الاحتلال
مروة عبدالعزيز عيسى بنت الإسماعيلية أول الجمهورية في الثانوية الأزهرية: "أبويا وأمي سر تفوقي"
الصادرات المصرية على طريق الـ100 مليار دولار.. تحركات حكومية لدعم المصدرين
عصام عبد الفتاح يبدأ مهمته رسميًا على رأس لجنة الحكام
البنك المركزي: الشمول المالي يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم التنمية
زاد 10 جنيهات..آخر تحديث لـ سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصادرات المصرية على طريق الـ100 مليار دولار.. تحركات حكومية لدعم المصدرين

الصادرات
الصادرات
اخبار توك شو

أكد أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالغرف التجارية، أن الدولة تعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى وجود تعاون وتنسيق بين مختلف الوزارات، وأن وزارة المالية تمثل داعمًا كبيرًا للمصدرين.

وأوضح أمين عام شعبة المصدرين بالغرف التجارية، أن وزارة المالية قامت بسداد 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، وأن هناك هدفًا للانتهاء من جميع المتأخرات المستحقة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أمين عام شعبة المصدرين بالغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة"، الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن جهود وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصناعة تأتي في إطار تحقيق هدف الدولة بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى أعلى المستويات بحلول عام 2030، والوصول بالصادرات لـ 100 مليار دولار.

ولفت إلى أن عدد الشركات المصدرة يبلغ حاليًا 2500 شركة، موضحًا أن هذا الرقم يُعد جديدًا، وأن هناك جهودًا لزيادة أعداد الشركات المصدرة، لأن ارتفاع عدد الشركات العاملة في مجال التصدير يساهم في زيادة حجم الصادرات من مختلف المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن شعبة المصدرين تنظم دورات تدريبية خلال الفترة الأخيرة، بهدف تأهيل العاملين في مجال التصدير وزيادة خبراتهم، مؤكدًا أن كل مصدر لأي منتج مصري يُعد سفيرًا للدولة بالخارج، ولذلك يجب أن يمثل مصر بالشكل اللائق.

الصادرات الصادرات المصرية شعبة المصدرين وزارة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

أرشيفية

مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

سعر الذهب

2000 جنيه| ارتفاع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

ترشيحاتنا

المستشار وجدى عبد المنعم

غدا.. محاكمة 87 متهما في خلية داعش مدينة نصر

هدير عبد الرازق

غدا .. النطق بالحكم علي البلوجر هدير عبد الرازق في قضية غسل الأموال

المتهم

«رقصة كادت تتحول لكارثة».. القبض على شاب رقص أعلى ماسورة غاز طبيعي ببشتيل

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرة أحد العاملين بمكتبه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مطلوب الرد سريعا

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

المزيد