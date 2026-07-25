10 آلاف شنطة.. مبادرة "اسمعونا" تستعد لرسم البسمة قبل العام الدراسي

أكد الدكتور محمد فتحي، مؤسس ورئيس مؤسسة "اسمعونا"، أن المؤسسة تستهدف توزيع 10 آلاف شنطة مدرسية مزودة بالأدوات الدراسية على أطفال الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة "فرحتهم بشنطتهم"، بهدف دعم الطلاب غير القادرين ومساعدتهم على بدء العام الدراسي بشكل يليق بهم.

وأوضح محمد فتحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء جديد”، أن مبادرة "اسمعونا" بدأت عام 2014 من خلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتحول إلى مؤسسة أهلية تنفذ العديد من المبادرات التنموية والإنسانية.

وأشار إلى أن المبادرة الحالية تستهدف الوصول إلى الأطفال في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما في ذلك المحافظات الحدودية، لضمان حصولهم على شنط مدرسية جديدة وأدواتهم الأساسية، بما يعزز شعورهم بالمساواة ويحد من ظاهرة التنمر الناتجة عن عدم القدرة على توفير مستلزمات الدراسة.

وأضاف أن الهدف لا يقتصر على تقديم شنطة مدرسية، بل يمتد إلى منح الأطفال شعورًا بالاهتمام والدعم، مؤكدًا أن الاستثمار في الطفل هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن الأطفال يمثلون قضية أمن قومي تتطلب تضافر جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

كما شدد على أهمية التعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات لدعم المبادرة وتحقيق هدفها، مؤكدًا أن العمل الأهلي يكمل جهود الدولة في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

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