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زاد 10 جنيهات..آخر تحديث لـ سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة الآن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

زاد 10 جنيهات..آخر تحديث لـ سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر أشهر أعيرة الذهب مع اقتراب انتهاء تعاملات اليوم السبت 25-7-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر عيار 21 يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا بقيمة 10 جنيهات منذ بدء التعاملات المسائية.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر عيار 21

بلغ متوسط سعر عيار 21 الأوسط انتشارًا نحو 5995 جنيهًا.

الذهب يرتفع

وارتفع سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات على مستوى محلات الصاغة المصرية.

تراجع أسعار الذهب مع توقعات رفع الفائدة الأمريكية بعد تجاوز خام برنت 100 دولار

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب 5995 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6851 جنيها للشراء و 6794 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6280 جنيها للشراء و6228 جنيها للبيع.

انخفاض الذهب بأكثر من ألف جنيه للعيار.. هل حان وقت الشراء؟|خبراء ينصحون

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5995 جنيها للبيع و5445 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5138 جنيها للشراء و 5095 جنيها للبيع.

اسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 47.96 ألف جنيه للشراء و 47.56 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4053 دولار للشراء و 4052 دولار للبيع.

سعرعيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب سعر عيار 18 اليوم سعر أوقية الذهب

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