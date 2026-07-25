زاد 10 جنيهات..آخر تحديث لـ سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة الآن

ارتفع سعر أشهر أعيرة الذهب مع اقتراب انتهاء تعاملات اليوم السبت 25-7-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر عيار 21 يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا بقيمة 10 جنيهات منذ بدء التعاملات المسائية.

آخر تحديث لسعر عيار 21

بلغ متوسط سعر عيار 21 الأوسط انتشارًا نحو 5995 جنيهًا.

الذهب يرتفع

وارتفع سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات على مستوى محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب 5995 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6851 جنيها للشراء و 6794 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6280 جنيها للشراء و6228 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5995 جنيها للبيع و5445 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5138 جنيها للشراء و 5095 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 47.96 ألف جنيه للشراء و 47.56 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4053 دولار للشراء و 4052 دولار للبيع.