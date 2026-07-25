صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

شهدت منطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية جريمة مروعة، بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على أجزاء من جثمان سيدة مسنة داخل إحدى الشقق السكنية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبدأت معاينة مسرح الجريمة وجمع الأدلة، تمهيدًا لكشف ملابسات الواقعة.



التحريات تقود إلى الابنة

وكشفت التحريات أن المتهمة محامية، وهي ابنة المجني عليها البالغة من العمر 70 عامًا، وكانت تقيم معها داخل الشقة.

بمواجهتها، أقرت بوجود خلافات أسرية متكررة مع والدتها، وقالت إن مشادة كلامية نشبت بينهما داخل الشقة وتطورت بشكل مفاجئ.



اعترافات المتهمة

وأوضحت المتهمة في اعترافاتها أنها اعتدت على والدتها وخنقتها حتى فارقت الحياة.

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي.