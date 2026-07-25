المنيا.. ضبط لحوم فاسدة ودقيق مدعم قبل تهريبه وسلع مجهولة المصدر

واصلت مديرية التموين بالمنيا حملاتها المكثفة بمختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وذلك في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات الوقود ومنافذ صرف السلع التموينية، لمتابعة توافر السلع وضبط الأسواق وحماية الدعم والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب.

وأكد المحافظ أن الدولة لا تدخر جهداً في حماية منظومة الدعم وضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وصونًا للمال العام.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 215 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات بالمخابز البلدية والأسواق ومحطات الوقود ومنافذ صرف السلع التموينية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات نجحت في إحباط محاولة تهريب كمية من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير 151 مخالفة بالمخابز البلدية، تضمنت 56 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، و14 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة واحدة لمخالفة تعليمات التشغيل، ومحضرين لتبديد والتصرف في الدقيق البلدي المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، و17 مخالفة لعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، و43 مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين، و10 مخالفات لعدم إعطاء بون الصرف، و8 مخالفات لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الرقابة على الأسواق، تم تحرير 57 محضرًا، من بينها 12 محضرًا لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على طن دقيق أبيض حر، ونصف طن أرز، ونصف طن فول مجروش، ونصف طن ملح طعام، و10 شكاير علف، و40 كرتونة عصير، و200 لتر سماد عضوي، وطن سوبر فوسفات.

كما تم تحرير 3 محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية، مع مصادرة كمية من الفسيخ و الكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير محضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي مع مصادرة الكميات المضبوطة، ومحضر لذبح لحوم خارج المجازر الحكومية مع التحفظ على المضبوطات، بالإضافة إلى 24 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و16 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي إطار الرقابة على محطات الوقود، تم تحرير محضرين لإدارة محطتي وقود تعملان بنظام “طلمبة رصيف” بدون ترخيص، مع مصادرة كمية من المواد البترولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محاضر تموينية

كما شملت الحملات الرقابة على منافذ صرف السلع التموينية، حيث تم تحرير 4 محاضر لبدالين تموينيين لمخالفات تنوعت بين الغلق بدون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف.

