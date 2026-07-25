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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اعارة موسم.. شرط وحيد لـ عودة صخرة الدفاع إلى الأهلي| خاص

الأهلي
الأهلي
القسم الرياضي

تكثف إدارة النادي الأهلي تحركاتها خلال الساعات الأخيرة لحسم ملف تدعيم خط الدفاع، تنفيذًا لرؤية المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الذي أبدى عدم رضاه عن مستوى العناصر الحالية في قلب الدفاع، مطالبًا بالتعاقد مع مدافعين قادرين على تقديم الإضافة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشفت مصادر مطلعة أن محمد عبدالمنعم، مدافع نيس الفرنسي ولاعب الأهلي السابق، حدد مطالبه المالية للموافقة على العودة إلى القلعة الحمراء لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، في ظل المفاوضات الجارية بين جميع الأطراف خلال الفترة الحالية.

وبحسب المصادر، طلب عبدالمنعم الحصول على 45 مليون جنيه نظير ارتداء قميص الأهلي لمدة موسم، وهو ما تدرسه إدارة النادي في الوقت الحالي، بالتزامن مع استمرار المفاوضات مع نادي نيس الفرنسي للوصول إلى صيغة اتفاق تتيح إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعد عبدالمنعم أحد أبرز الأسماء المطروحة لتدعيم دفاع الأهلي، في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب، سواء مع الفريق الأحمر خلال فترته السابقة أو مع المنتخب المصري، إلى جانب تجربته الاحترافية في الدوري الفرنسي، وهو ما يجعله من الخيارات التي تحظى بقناعة كاملة من الجهاز الفني.

في المقابل، يواصل الحسين عموتة متابعة ملف التدعيمات الدفاعية بشكل مباشر، حيث طالب إدارة الكرة بضرورة التعاقد مع صفقتين جديدتين في مركز قلب الدفاع، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى عناصر تمتلك القوة البدنية والسرعة والخبرة، من أجل رفع مستوى المنافسة داخل التشكيل الأساسي.

وترى الإدارة الفنية أن الموسم المقبل سيكون مليئًا بالتحديات المحلية والقارية، وهو ما يتطلب وجود قائمة قوية تضم أكثر من لاعب مميز في كل مركز، خاصة في الخط الخلفي الذي يمثل أحد أهم المراكز التي يسعى عموتة لإعادة بنائها بالشكل الذي يتناسب مع أسلوبه الفني.

وتدرس إدارة الأهلي جميع الخيارات المتاحة خلال الفترة الحالية، سواء بإعادة بعض اللاعبين أصحاب الخبرات أو التعاقد مع أسماء جديدة، على أن يتم حسم الملف الدفاعي خلال الأيام المقبلة، حتى ينتظم اللاعبون الجدد في فترة الإعداد ويكتسبوا الانسجام مع بقية عناصر الفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة في ملف محمد عبدالمنعم، سواء فيما يتعلق بالمطالب المالية للاعب أو بالمفاوضات مع نادي نيس الفرنسي، في ظل رغبة الأهلي في تدعيم صفوفه بأفضل العناصر، ورغبة الجهاز الفني في إنهاء ملف الصفقات مبكرًا لضمان الاستقرار الفني قبل بداية الموسم.

الأهلى محمد عبدالمنعم نيس الفرنسي حسين عموتة الدورى المصري

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