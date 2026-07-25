قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليق منافسات بطولة روسيا لألعاب القوى بسبب هجوم بطائرة مسيرة
ضمانًا للعدالة الاجتماعية.. التموين تواصل استقبال تظلمات الدعم يوميًا بآليات محايدة
روشتة نبوية للتغلب عليه.. الإفتاء تضع علاجا حاسما للكسل في العبادة
بفرمان من عموتة.. أفشة خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد
حرق وهدم وسرقة وغلق طرق .. شاهد جرائم وإرهاب المستوطنين خلال 24 ساعة في الضفة
تحرك برلماني لضبط رسوم المدارس الدولية وحماية المصريين من الاستغلال
منذ بدء الحرب.. ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 73,317 شهيدا
الأعلى للإعلام: استدعاء مسئول حسابات على مواقع التواصل بسبب الإساءة لنادي الزمالك
فتح باب التقديم لمدارس التمريض بالبحر الأحمر..تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة
الأرصاد: ارتفاع الحرارة اليوم مؤقت.. والرطوبة تصل لـ95% على السواحل
تطورات الرخصة الأفريقية للزمالك.. هل يشارك الأهلي في دوري أبطال أفريقيا؟
نيويورك تايمز تكشف سر تغيير ترامب لطائرته الرئاسية خلال قمة الناتو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير اقتصادي: تجفيف منابع تمويل الإرهاب أكثر فاعلية من ملاحقة الأفراد

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويل التنظيمات المتطرفة يعد من أكثر الأساليب تأثيرًا في مواجهة هذه الجماعات، مشيرًا إلى أن ملاحقة مصادر التمويل قد تكون أكثر فاعلية من الاقتصار على ملاحقة الأشخاص والأفراد.

وأوضح صالح، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" لقناة "إكسترا نيوز"، أن خطورة التنظيمات المتطرفة لا ترتبط فقط بأنشطتها الداخلية، وإنما تمتد إلى شبكات خارجية تعمل في مجالات التمويل والدعم السياسي والإعلامي، ما يجعل مواجهة هذه الشبكات وتجفيف مصادر تمويلها أمرًا ضروريًا للحد من قدرتها على الاستمرار.

كيانات وواجهات مالية لتمرير أموال التنظيمات المتطرفة

وأشار أستاذ الاقتصاد السياسي إلى أن بعض التنظيمات تلجأ إلى إنشاء شركات وكيانات وواجهات مختلفة، فضلًا عن استخدام أفراد ومعاملات مالية بهدف إخفاء مسارات الأموال، موضحًا أن هذه الأساليب تتشابه في بعض جوانبها مع الطرق التي تستخدمها شبكات غسل الأموال والجرائم المالية.

وأضاف أن مواجهة هذه الأنماط تتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا وتنسيقًا مستمرًا بين المؤسسات المالية والأجهزة المختصة، خاصة مع تطور القوانين والآليات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتهرب المالي وتمويل الإرهاب.

تطوير الأنظمة المصرفية لرصد التحويلات المشبوهة

ولفت صالح إلى أن المؤسسات المالية الدولية أصبحت تمتلك قدرات متقدمة لرصد التحويلات غير المعتادة أو المشبوهة، موضحًا أن بعض المعاملات المالية قد تخضع للمراجعة والتدقيق لحين التحقق من مصدر الأموال وطبيعة استخدامها، وقد تطلب البنوك مستندات تثبت مشروعية التحويلات.

وشدد أستاذ الاقتصاد السياسي على أن تعزيز الرقابة المالية وتطوير آليات تبادل المعلومات بين الدول يمثلان عنصرين أساسيين في مواجهة تمويل الإرهاب، مؤكدًا أن استهداف مصادر الأموال وتجفيف المنابع المالية يساهمان في تقليص قدرة التنظيمات المتطرفة على بناء شبكاتها والتوسع في أنشطتها.

وأكد أن المواجهة الفعالة للإرهاب لا تعتمد فقط على الإجراءات الأمنية، وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل التعاون الدولي والرقابة المالية وملاحقة مصادر التمويل التي تمثل شريانًا رئيسيًا لاستمرار هذه التنظيمات.

التعاون الدولي مجال مكافحة الإرهاب مكافحة الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

العدادات الكودية

تحويل العدادات الكودية دون تصالح لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

احمد جلال

بكلمات مؤثرة.. محمد جلال عبد القوي يكتب لأول مرة بعد وفاة نجله

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس .. اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة

أحمد سارى

الاتحاد السكندري يوقف أحمد ساري 6 أشهر بعد أزمة مكاري يونان

الاهلي

المصري يقترب من ضم ظهير الأهلي.. والاتفاق النهائي ينتظر حسم التفاصيل

كرونوسلاف يورشيتش

يورشيتش: الضغط على الحكام كان جزءًا من عملي لكنه لم ينجح في مصر

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

السلطات الإندونيسية

إندونيسيا: القبض على المدعي العام السابق في تهم فساد وغسيل أموال

ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة

روسيا تستهدف بنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في 3 مواني أوكرانية

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

روبي
روبي
روبي

حموضة وتهيج واضطرابات.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

تخلص من النمل نهائيًا.. طرق فعالة تمنع عودته إلى المنزل .. متى تحتاج إلى شركة مكافحة حشرات؟

تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد