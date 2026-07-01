الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في الإرهاب

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة والناشئة من قبل التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، وبناء فضاء سيبراني آمن وموثوق يدعم الجهود الدولية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة الإمارات، الذي ضم مجلس الأمن السيبراني، في المؤتمر رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب، المنعقد ضمن فعاليات أسبوع الأمم المتحدة الرابع لمكافحة الإرهاب، الذي تستضيفه الأمم المتحدة خلال الفترة من 26 يونيو إلى 2 يوليو الجاري.

وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات الدكتور محمد الكويتي - في كلمة خلال الجلسة الرابعة للمؤتمر، التي حملت عنوان "الاستجابات الاستراتيجية لبناء القدرات: التصدي لإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الجديدة والناشئة" - إن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والفضاء السيبراني توفر للحكومات أدوات متقدمة لرصد التهديدات وحماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز أمن المجتمعات، لكنها في الوقت نفسه باتت تُستغل من قبل التنظيمات الإرهابية والجهات المتطرفة لنشر الدعاية، واستقطاب الأفراد، وإنتاج محتوى إعلامي مضلل، والعمل عبر الحدود للإفلات من الرصد، الأمر الذي يستوجب تعزيز التعاون الدولي لضمان تطوير هذه التقنيات واستخدامها بصورة آمنة ومسؤولة وموثوقة.

وأكد أن التهديدات السيبرانية لا تعترف بالحدود، ما يجعل التعاون الدولي ضرورة ملحة، داعيًا إلى توسيع الشراكات بين الحكومات، والأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، لتبادل الخبرات، ودعم بناء القدرات الوطنية، وضمان توظيف الذكاء الاصطناعي والقدرات السيبرانية بما يعزز الأمن والعدالة، ووفقًا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

واستعرضت الإمارات - خلال المؤتمر - إطارها الوطني المتكامل للأمن السيبراني، الذي يهدف إلى تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية، وحماية البنية التحتية الرقمية الحيوية، وتطوير قدرات الدفاع السيبراني، من خلال دعم المؤسسات، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز المرونة الرقمية.