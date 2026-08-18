الهلال الأحمر يشارك في «خطوة أمان» لمواجهة مخاطر الإتجار بالبشر

شارك الهلال الأحمر المصري فرع الإسكندرية، في فعاليات مبادرة «خطوة أمان» التي أطلقها صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر من ساحة مكتبة الإسكندرية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع عدد من الجهات والشركاء؛ للتوعية بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر وسبل الوقاية منها، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.

وانطلقت المبادرة تحت شعار «كل خطوة تصنع فارق»، وتضمنت سباقًا مجتمعيًا للجري لمسافة 5 كيلومترات على كورنيش الإسكندرية، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والتفاعلية، بهدف رفع الوعي بمخاطر الاتجار بالبشر، والتعريف بسبل الوقاية والحماية والخدمات المقدمة لضحايا الجريمة، وتشجيع المشاركة المجتمعية في جهود مكافحتها.

وشاركت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري في السباق المجتمعي، الذي شهد مشاركة نحو 500 شخص، حيث قدمت الإسعافات الأولية لعدد من المشاركين، وتعاملت بشكل فوري مع الحالات التي احتاجت إلى تدخل إسعافي، إلى جانب تقديم المساعدة اللازمة طوال الفعالية.

وتأتي مشاركة الهلال الأحمر المصري في إطار دوره في دعم جهود التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر وتعزيز سبل الوقاية والحماية، من خلال أنشطة التوعية التي ينفذها الهلال لرفع الوعي المجتمعي بالقضية، إلى جانب مشاركته في اللقاءات والاجتماعات ذات الصلة مع صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، بما يعزز التعاون وتكامل الجهود في دعم الضحايا والوقاية من هذه المخاطر .

كما تعكس المشاركة الدور المتكامل للهلال الأحمر المصري في دعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، والاستجابة للحالات الطارئة خلال الفعاليات، انطلاقا من مسؤوليته كجهاز مساند لسلطات الدولة في أوقات السلم والأزمات.