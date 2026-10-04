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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير ينتقد نجله بعد هدف جنوب إفريقيا: الثقة الزائدة مش من شغل حارس المرمى

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
عمرو مصطفى

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق، نجله مصطفى شوبير حارس منتخب مصر، بعد الخطأ الذي ارتكبه وتسبب في استقبال الفراعنة هدفًا أمام جنوب إفريقيا، خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي.

شوبير ينتقد نجله بعد هدف جنوب إفريقيا

وقال أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية: «هدف جنوب إفريقيا جه من خطأ من مصطفى شوبير، دايمًا الكابتن الجوهري كان بيعلمنا إن الحارس زي الطيار، مالكش دعوة ترقَّص ترقيصة».

وأضاف: «لما تاخد كورة من فوق المهاجم؛ يا إما تحطها في الأوت، أو تشتت الكورة، أو متطلعش لو مش ضامن الكورة 100%».

وتابع شوبير: «الثقة الزيادة وإنه عاوز يرقص دي مش شغل حارس المرمى، دي شغل اللاعبين فقط. ده درس، لأن الثقة الزائدة بتوصل للنتائج دي».

واختتم تصريحاته قائلًا: «الحمد لله إنها جت في مباراة ودية، ولكنها درس للمباريات القادمة»، مشددًا على ضرورة تعامل حراس المرمى بحذر مع مثل هذه المواقف، خاصة خلال المباريات الرسمية. 

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، كريم حافظ.

الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور، إبراهيم عادل.

الهجوم: عمر مرموش، مصطفى زيكو.

في المقابل ضم تشكيل جنوب أفريقيا كلا من أمام منتخب مصر:

حراسة المرمى: تشاين

الدفاع: أوكون، سيما، ماتولودي، باساديين.

الوسط: سيثول، بوجنبويل، ماثيوز،ديتيجان

الهجوم: سينج، مايولا.

مصطفى شوبير منتخب مصر جنوب إفريقيا أحمد شوبير

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