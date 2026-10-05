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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيطرة مصرية على لقب بطولة الأندية العربية للبريدج الـ 43 بالأردن

هليوبلس
هليوبلس
ياسمين تيسير

أقيم حفل ختام مهرجان الأردن الدولي للبريدج الـ 43 وبطولة الأندية العربية الـ (17) في عمان .

وشهد الحفل الختامي حضور رئيس الاتحاد الأردني للبريدج مأمون القطب، ورؤساء وفود الدول المشاركة وعدد من كبار الشخصيات الرياضية والرسمية.

 وتخلل الحفل، الذي جرى ضمن ترتيبات إدارية بدأت بتوزيع الكؤوس على الفائزين بالمراكز الاولى في كلا البطولتين، وكذلك تكريم الوفود المشاركة بالدروع التقديرية.

وسلم رئيس الاتحاد مأمون القطب كؤوس وجوائز مهرجان الأردن الدولي للزوجي المفتوح والزوجي المختلط.

بدورها، قامت نوزاد الساطي بتسليم كأس وجائزة بطولة الأمير زيد بن شاكر.

من جانبه، قام الأمين العام للاتحاد العربي للبريدج المهندس غسان غانم بتسليم كؤوس وجوائز بطولة الأندية العربية، وتالياً النتائج الفنية النهائية :-

جوائز مهرجان الأردن الدولي :

- (بطولة الفقيد عصام السلفيتي للزوجي المفتوح): الأول: وليد الاحمد وطارق صادق (مصر)، الثاني: فولكان دينزكي وهاتك اوزقار (تركيا)، الثالث: بهجت المجالي ولؤي الحصري (الأردن). 

- (بطولة الزوجي المختلط): المركزالأول: رنا عبد الهادي وجمال عبد الجليل (الاردن)، المركز الثاني: عايده ابو جابر وصخر ملكاوي (الأردن)، المركز الثالث: هدى سليمان ومعتز فوده (مصر). 

 - (بطولة كأس الامير زيد بن شاكر للفرق): المركز الاول: عقيل ماضي وخالد حسن وعبد الرحيم محليبه وحازم غنيم (الامارات)، المركز الثاني: عمرو فراج واحمد عمران واحمد منير ومحمد عبد العظيم (مصر)، المركز الثالث رنا عبد الهادي وجمال عبد الجليل وديما الطاهر واحمد السمهوري (الاردن) 

جوائز البطولة العربية للأندية: 

ذهب المركز الأول ولقب البطولة لمصلحة نادي وادي دجلة (مصر) والمؤلف من اللاعبات واللاعبين: (اليا هاشم وسهير مقدادي ومحمد حشمت واحمد سمير واحمد ناير ومعاذ همام واحمد عمران)

في المقابل، نجح نادي هليوبوليس المصري، من تتويج جهوده بالمركز الثاني (الوصيف) في الفريق المؤلف من اللاعبين واللاعبات: طارق متولي وهدى سليمان ودينا العوضي وليد الاجمدي وطارق صادق ويحيى الشاذلي ومحمد فاضل.

وأكد نادي المعادي سيطرة الاندية المصرية على المراكز الاولى للبطولة، حيث جاء بالمرتبة الثالثة عبر فريقه المؤلف من اللاعبات واللاعبين: (راويه عقل وباهر أحمد ومحمد دويدار ورشا سعد، احمد حسين ومعنز فوده ومحمد نادر).

يذكر أن البطولة العربية شهدت مشاركة فرق: (الأهلي والمعادي وهليوبليس و وادي دجلة (مصر) ودبي والشارقة (الإمارات) والجامعة الملكية (المغرب)، بالاضافة الى الارثوذكسي ونادي جمعية البريدج من الأردن).

وادي دجله الاردن الانديه العربية

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