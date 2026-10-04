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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

5 أسباب وراء خسارة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا وديا في غياب محمد صلاح

مصر وجنوب افريقيا
مصر وجنوب افريقيا
عمرو مصطفى

خسر منتخب مصر بقيادة حسام حسن أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

 5 أسباب وراء خسارة منتخب مصر 

 

وجاءت خسارة الفراعنة نتيجة عدد من الأخطاء الفنية والفردية، أبرزها عدم الاعتماد على مهاجم صريح في مركز رأس الحربة، وهو الأمر الذي تسبب في غياب الفاعلية الهجومية أمام مرمى المنافس.

وتأخر الجهاز الفني في الدفع بالثنائي زيزو وحمزة عبدالكريم، إلى جانب توظيف إبراهيم عادل في مركز الجناح الأيمن، وهو ما حد من خطورته الهجومية.

وشهدت المباراة راجع مستوى إمام عاشور في وسط الملعب، فضلًا عن الخطأ الذي ارتكبه مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، وتسبب في استقبال هدف المباراة الوحيد.

ويضاف إلى ذلك غياب محمد صلاح، قائد الفراعنة، والذي يمثل عنصرًا مؤثرًا في المباريات الكبيرة، لتتلقى مصر خسارة ودية تحتاج إلى مراجعة فنية قبل الاستحقاقات المقبلة.
 

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من:


حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، كريم حافظ.
الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور، إبراهيم عادل.
الهجوم: عمر مرموش، مصطفى زيكو.

في المقابل ضم تشكيل جنوب أفريقيا كلا من أمام منتخب مصر :
 

حراسة المرمى: تشاين 
الدفاع: أوكون، سيما، ماتولودي، باساديين.
الوسط: سيثول، بوجنبويل، ماثيوز،ديتيجان
الهجوم: سينج، مايولا.

منتخب مصر حسام حسن جنوب إفريقيا فيفا إبراهيم عادل

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