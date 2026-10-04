700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

تحركت أسعار الذهب في مصر نحو الهبوط بشكل محدود مع بداية تعاملات اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، إذ تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في سوق الصاغة، من نحو 6145 جنيهًا إلى 6140 جنيهًا، بانخفاض قدره 5 جنيهات، بما يعادل نحو 0.08%.



وفقد سعر الجرام عيار 21 نحو 90 جنيها خلال أيام قليلة ، بينما تراجع الجنيه الذهب نحو 720 جنيها مقارنة بسعره قبل أسبوع.



ويعكس هذا التحرك المحدود حالة من التماسك النسبي في سوق الصاغة، رغم استمرار الضغوط التي يتعرض لها الذهب عالميًا، في ظل قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب إعادة تقييم الأسواق لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمنصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول وتسعير الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب اليوم في مصر

وسجلت أسعار الذهب خلال بداية تعاملات الأحد مستويات متفاوتة بحسب الأعيرة، بينما واصلت الأونصة العالمية تحركاتها بالقرب من مستويات 4141 دولارًا.

وجاءت الأسعار وفقًا للبيانات الواردة من منصة «آي صاغة» كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: نحو 7017 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: نحو 6140 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: نحو 5263 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: نحو 49120 جنيهًا.

سعر الأونصة العالمية: نحو 4141 دولارًا.

ويأتي سعر الذهب اليوم وسط حالة من الترقب في سوق الصاغة، بالتزامن مع استمرار متابعة حركة الدولار وعوائد السندات الأمريكية والبيانات الاقتصادية الجديدة.

آي صاغة تكشف أسباب تماسك الذهب محليًا

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن التحرك المحدود للذهب المحلي مع بداية أكتوبر يعكس قدرة السوق على امتصاص جزء من الضغوط العالمية.

وأوضح أن تراجع جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات فقط، بالتزامن مع استمرار الضغوط على الأونصة عالميًا، يؤكد أن سعر الصرف المحلي لا يزال أحد العناصر المؤثرة بقوة في تحديد اتجاه الذهب داخل سوق الصاغة.



وأضاف إمبابي أن المرحلة الحالية تتسم بارتفاع درجة الترقب، خاصة بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة، التي أعادت رسم توقعات الأسواق بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن اتجاه الذهب لن يتحدد بعامل واحد، وإنما من خلال تفاعل الدولار وعوائد السندات الأمريكية والتضخم وسوق العمل مع حركة الأونصة العالمية.

وأكد أن المتعاملين في السوق يجب ألا يعتمدوا على حركة السعر اليومية وحدها للحكم على قوة أو ضعف الطلب، موضحًا أن التمييز بين حركة المشغولات والسبائك والجنيهات يظل ضروريًا لفهم حقيقة السوق.

استقرار الدولار يدعم تماسك الذهب محليًا

تحرك سعر الدولار أمام الجنيه في نطاق محدود مع بداية أكتوبر، إذ تراوحت الأسعار حول 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

وأوضحت منصة «آي صاغة» أن استقرار سعر الصرف نسبيًا ساهم في الحد من انتقال التراجعات العالمية للذهب بصورة كاملة إلى سوق الصاغة، وهو ما يفسر جزئيًا قدرة الذهب المحلي على الحفاظ على مستويات أعلى نسبيًا رغم انخفاض الأونصة عالميًا.

وتظل العلاقة بين الذهب العالمي وسعر الدولار محليًا من أهم محددات تسعير الذهب في مصر، إذ يمكن لارتفاع الدولار أن يعوض جزءًا من التراجع العالمي، والعكس صحيح.

ويظهر تأثير سعر الصرف بوضوح في سعر الذهب اليوم، إذ قد يتحرك المعدن محليًا بوتيرة تختلف عن حركة الأونصة العالمية بسبب تغيرات العملة والطلب المحلي.

السعر العادل لعيار 21 أقل من المحلي بنحو 50 جنيهًا

وبحساب السعر النظري للذهب وفق سعر أونصة يبلغ نحو 4140 دولارًا، وسعر صرف في حدود 52.30 جنيه للدولار، تقترب قيمة جرام الذهب الخالص عيار 24 من 6960 جنيهًا.

وباحتساب نقاوة عيار 21، يصل السعر النظري للجرام إلى نحو 6090 جنيهًا، مقابل سعر محلي يبلغ نحو 6140 جنيهًا، بفارق يقارب 50 جنيهًا، أو نحو 0.8%.

وتشير هذه المستويات إلى أن الفارق بين السعر المحلي والقيمة النظرية لا يزال محدودًا، ويمكن أن يتأثر بعوامل السوق المحلية وتكاليف التداول وهوامش التسعير والسيولة.

وتوضح «آي صاغة» أن السوق ليست منفصلة عن حركة الأونصة العالمية، لكنها في الوقت نفسه لا تتحرك معها بصورة آلية، إذ يدخل سعر الصرف وهيكل الطلب المحلي وهوامش السوق في عملية التسعير.



السوق المحلية تترقب وحركة السعر لا تعكس حجم الطلب

ترى «آي صاغة» أن التحرك المحدود للأسعار خلال عطلة نهاية الأسبوع يعكس حالة من الترقب لدى المتعاملين، في ظل عدم وجود محفز قوي يدفع الأسعار المحلية إلى حركة حادة في أي من الاتجاهين.

وأكدت المنصة أن ثبات السعر أو انخفاضه بعدة جنيهات لا يمكن اعتباره وحده مؤشرًا على ارتفاع أو انخفاض حجم التداول، إذ تختلف حركة السعر عن حجم الطلب الفعلي.

ويتطلب تقييم نشاط السوق الاستناد إلى بيانات المبيعات وكميات التداول ونوع المنتجات المباعة، خاصة أن حركة الطلب على المشغولات الذهبية تختلف عن الطلب على السبائك والجنيهات.

ومن ثم، فإن قراءة السوق من خلال سعر الجرام فقط لا تكفي لتحديد مستوى النشاط الفعلي أو قياس قوة الطلب.

الذهب عالميًا يخسر 3.4% أسبوعيًا

أنهى الذهب تعاملات الجمعة 2 أكتوبر عند مستويات تقترب من 4140 دولارًا للأونصة، متراجعًا بنحو 0.9% خلال الجلسة، ليسجل خسارة أسبوعية تقارب 3.4%.

وجاء الضغط على المعدن النفيس رغم صدور بيانات وظائف أمريكية ضعيفة، بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 29 ألف وظيفة فقط خلال سبتمبر، مقابل توقعات كانت تشير إلى إضافة نحو 90 ألف وظيفة، بينما بلغ معدل البطالة نحو 4.2%.

وكان من المفترض أن تدعم هذه البيانات توقعات تيسير السياسة النقدية الأمريكية، وبالتالي الذهب، إلا أن ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة حد من استفادة المعدن من ضعف سوق العمل.

وتنبه «آي صاغة» إلى أن يومي السبت والأحد عطلة في الأسواق العالمية، وبالتالي فإن أي أسعار متداولة للأونصة خلال عطلة نهاية الأسبوع تعد أسعارًا استرشادية وليست إغلاقات رسمية.

بيانات الوظائف تعيد رسم توقعات الفائدة

أعادت بيانات الوظائف الضعيفة تشكيل توقعات الأسواق بشأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل، مع تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة في أكتوبر مقارنة بالمستويات التي كانت عليها خلال الأسبوع السابق.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل يومي 27 و28 أكتوبر، وسط ترقب واسع لمخرجات الاجتماع، خاصة في ظل التباين بين ضعف سوق العمل من ناحية واستمرار الضغوط التضخمية وارتفاع عوائد السندات من ناحية أخرى.

وقال سعيد إمبابي إن بيانات الوظائف الأمريكية تمثل أحد العناصر المهمة في تحديد مسار الذهب خلال الفترة المقبلة، إلا أن الأسواق لن تتعامل معها بمعزل عن التضخم والنشاط الاقتصادي وحركة الدولار وعوائد السندات.



ارتفاع عوائد السندات يعكس إعادة تسعير عالمية

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة يعكس إلى حد كبير زيادة عالمية أوسع في تكاليف الاقتراض، ولا يستدعي في حد ذاته القلق، رغم ضغوط التضخم وحجم الاقتراض الحكومي الضخم، اللذين دفعا العوائد القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.

وأضاف بيسنت، في تصريحات نُشرت يوم السبت، أنه سيكون أكثر قلقًا إذا كانت عوائد السندات الأمريكية ترتفع لأسباب مرتبطة بالأسواق المالية الأمريكية تحديدًا.

وأشار إلى أن المستثمرين لا يتحولون ببساطة من سندات الخزانة الأمريكية إلى السندات الحكومية الألمانية أو اليابانية، بما يشير إلى أن التحرك الحالي يعكس إعادة تسعير أوسع لأسواق الدين العالمية.

الدولار والعوائد يحددان اتجاه الذهب

تظل تحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية من أبرز العوامل المؤثرة في الذهب عالميًا، إذ يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة المعدن المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى، بينما ترفع العوائد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب غير المدر للعائد.

وفي المقابل، فإن أي تراجع مستدام في الدولار والعوائد يمكن أن يوفر دعمًا للذهب، خاصة إذا تزامن مع تراجع توقعات التشديد النقدي وتحسن الطلب الاستثماري.

وأشار سعيد إمبابي إلى أن قراءة الذهب خلال المرحلة المقبلة تتطلب متابعة هذه العوامل مجتمعة، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأمريكية الجديدة، وعدم الاعتماد على مؤشر واحد لتحديد اتجاه السوق.

توقعات الذهب.. 3 عوامل تحسم الاتجاه

تتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى ثلاثة عوامل رئيسية يمكن أن تؤثر في مسار الذهب، وهي:

اتجاه الدولار. عوائد سندات الخزانة الأمريكية. توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وعلى المستوى المحلي، يمكن لاستقرار سعر الدولار أمام الجنيه أن يحد من حدة أي تراجع عالمي للذهب داخل سوق الصاغة، بينما قد يؤدي ارتفاع الدولار أمام الجنيه إلى امتصاص جزء أكبر من أي انخفاض في سعر الأونصة.



وترى «آي صاغة» أن السوق المصرية تدخل المرحلة المقبلة في حالة ترقب، مع ميل محدود للهبوط محليًا، لكن دون وجود مؤشرات كافية حتى الآن على حدوث حركة سعرية حادة في أي من الاتجاهين.

ويعكس سعر الذهب اليوم عند مستوى 6140 جنيهًا لعيار 21 تراجعًا محدودًا قدره 5 جنيهات فقط، بما يشير إلى تماسك نسبي للسوق المحلية، في الوقت الذي يواجه فيه الذهب عالميًا ضغوطًا من قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات.

وأكد سعيد إمبابي أن تحركات الدولار وقرارات الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية ستظل من أهم المحددات لاتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تأثير سعر الصرف المحلي في مدى انتقال أي تحرك عالمي إلى سوق الصاغة.