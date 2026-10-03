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سعر الذهب في مصر ختام تعاملات السبت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في مصر ختام تعاملات السبت

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ، استقرارا نسبي، خلال ختام تعاملات اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، بالتزامن مع انخفاض سعر الأونصة في البورصة العالمية، وسط تباين طفيف في سعر الصرف بين السوق الموازية والبنوك.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الجرام من الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نحو 6135 جنيهًا للبيع، مقابل 6105 جنيهات للشراء في ختام التعاملات.

أسعار  الذهب في مصر ختام التعاملات 

بلغ سعر الجرام من الذهب عيار 24 نحو 7010 جنيهات للبيع و6975 جنيهًا للشراء. 

وسجل الذهب عيار 18 نحو 5260 جنيهًا للبيع و5235 جنيهًا للشراء.

بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 4090 جنيهًا للبيع و4070 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل الجنيه الذهب نحو 49080 جنيهًا للبيع، مقابل 48840 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة محليًا وعالميًا

على الصعيد العالمي، بلغ سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية نحو 4137.53 دولارًا في ختام التعاملات.

وبالجنيه المصري، سجلت الأونصة نحو 218080 جنيهًا للبيع، مقابل 217015 جنيهًا للشراء.

دولار الصاغة

سجل دولار الصاغة 52.71 جنيه، مقابل 52.26 جنيه في البنوك، بفارق يبلغ نحو 45 قرشًا بين السوقين.

عوامل مؤثرة  في سعر الذهب

وتوضح أسعار الذهب استمرار تأثر السوق المحلية بحركة الأونصة عالميًا وبسعر الصرف، وهما العاملان الرئيسيان في تسعير الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 الجنيه الذهب سعر أونصة الذهب سعر الذهب

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