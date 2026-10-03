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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع طفيف.. انخفاض أسعار الذهب في مصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى

تراجعت  أسعار بيع الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، بينما ارتفعت أسعار الشراء بقيمة تتراوح بين 5 إلى 20 جنيها.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلية  خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، وفقا لآخر الأسعار المعلنة من محلات الصاغة في مصر.

أسعار الذهب بدون مصنعية 

 استقر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً 7005 جنيهات للبيع مقابل 6970 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6130 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 6100 جنيه للجرام الواحد.

أما الذهب عيار 18، الشائع في المشغولات والحلي العصرية، فقد بلغ 5255 جنيهًا للبيع و5230 جنيهًا للشراء.

وسجل الذهب عيار 14 نحو 4085 جنيهًا للبيع، بينما وصل سعر الشراء إلى 4065 جنيهًا.

أسعار الذهب الان في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبالنسبة للسبائك والجنيه الذهب، بلغ سعر الجنيه الذهب 49040 جنيهًا للبيع، في حين سجل 48800 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب محليًا وعالميًا

على صعيد البورصة العالمية، سجلت أونصة الذهب نحو 4137.53 دولارًا.

وبالجنيه المصري، بلغ سعر الأونصة 217900 جنيه للبيع و216835 جنيها للشراء.

سعر دولار الصاغة اليوم

وفيما يتعلق بسعر الصرف المعتمد في سوق الذهب، سجل دولار الصاغة 52.66 جنيه، مقابل 52.25جنيه في البنوك.

نصائح قبل شراء الذهب

يوصي خبراء السوق بمقارنة الأسعار بين محلات الصاغة قبل الشراء، وطلب الفاتورة الرسمية التي توضح العيار والوزن والمصنعية، مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار الشراء من العميل تقل عن أسعار البيع. 

وتتأثر الأسعار بعدة عوامل، أبرزها سعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار محليًا وحجم الطلب في السوق.

أسعار الذهب أسعار الذهب بدون مصنعية سعر الذهب عيار 21 اليوم سعر الذهب

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