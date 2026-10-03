أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 بـ 443 درهما

استقرت أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 عند مستويات منخفضة، متأثرة بتراجع سعر أوقية الذهب عالميا خلال سعر إغلاق تداولاتها أمس الجمعة.

وخلال السطور التالية، نرصد أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

الذهب عيار 24 الأغلى سعرا

سجل سعر بيع الجرام من الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، نحو 499 درهماً إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

وبحسب أسعار البيع المتداولة اليوم، بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 462 درهماً.

بينما سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21، الأكثر طلباً في سوق المشغولات الذهبية، 443 درهما.

أما سعر بيع جرام الذهب عيار 18، الذي يفضله كثير من المشترين في المجوهرات الحديثة، فبلغ سعره 379.75 درهم.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات اليوم

وفي سوق السبائك والعملات الذهبية، بلغ سعر الجنيه الذهب 3544 درهماً إماراتيا.

سعر الأونصة في الإمارات اليوم

وعلى صعيد الأونصة- وهي الوحدة المعتمدة في التداول العالمي- سجلت 15,520.75 درهم في الإمارات.

سعر الأوقية عالميا

بلغ سعر الأوقية في البورصة العالمية نحو 4137.53 دولار، سعر إغلاق أمس الجمعة، ختام التعاملات الأسبوعية.

نصاب الزكاة اليوم

وبالنسبة للراغبين في إخراج زكاة الذهب، بلغت قيمة نصاب الزكاة اليوم 42,415 درهماً، وهي قيمة 85 غراماً من الذهب عيار 24 وفق سعر البيع الحالي، ومن يملك ذهباً تعادل قيمته هذا المبلغ أو تزيد عليه، وحال عليه الحول؛ فتجب عليه الزكاة بنسبة 2.5%.

عوامل مؤثر في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب في الإمارات بعوامل عدة، أبرزها سعر الأونصة في البورصات العالمية، وحركة الدولار الأمريكي، وتوقعات أسعار الفائدة، والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية.

ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار، ما يجعل الأسعار المحلية تتحرك تبعاً للأسعار العالمية، مع إضافة تكاليف التشغيل وهوامش الربح.