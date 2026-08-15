ثابت بدون تغيير.. تفاصيل سعر الذهب في الإمارات الآن

استقر سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم السبت 15-8-2026؛ على مستوى محلات الصاغة الإماراتية دون تغيير.

سعر الذهب في الإمارات

استقر متوسط سعر الذهب في الإمارات بمختلف الأعيرة الذهبية دون تغيير يذكر.

آخر تحديث لسعر الجرام

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في الإمارات 468 درهم.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 527.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 488.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 468.25 درهم إماراتي.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 401.5 درهم إماراتي .

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب 3746 درهم إماراتي.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب 16.407 ألف درهم.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4375 دولار .