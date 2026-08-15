فقد 10 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن

انخفض سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات اليوم السبت 15-8-2026 على مستوي محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات مقارنة بما كان عليه أمس ليتراجع بصورة طفيفة لم تجاوز 60 جنيهًا خلال يومين.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6250 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7142 جنيها للشراء و 7085 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6547 جنيها للشراء و 6595 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6250 جنيها للشراء و 6200 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5358 جنيها للشراء و 5314 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 50 ألف جنيه للشراء و 49.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4377 دولار للشراء و 4376 دولار للبيع.