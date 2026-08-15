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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد السكندري يضم 5 لاعبين جدد استعدادًا للموسم المقبل

الاتحاد السكندرى
الاتحاد السكندرى
يمنى عبد الظاهر

أعلن نادي الاتحاد السكندري تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بـ 5 لاعبين جدد، ضمن تحركاته خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم المقبل.

وضم «زعيم الثغر» معتز محمد، مدافع الأهلي السابق، بعقد يمتد لموسمين، إلى جانب أنس وائل، جناح الزمالك، لمدة 5 سنوات.

كما تعاقد النادي مع مازن أسامة، ظهير أيسر ديروط، لمدة 4 مواسم، ومصطفى معوض، مدافع الوحدات الأردني، لمدة 3 سنوات.

واختتم الاتحاد صفقاته بالتعاقد مع محمود عماد، لاعب البنك الأهلي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وتأتي هذه التعاقدات في إطار خطة إدارة الاتحاد السكندري لتدعيم الفريق بعناصر جديدة استعدادًا للمنافسات المقبلة.

نادي الاتحاد السكندري زعيم الثغر معتز محمد مدافع الأهلي الزمالك مصطفى معوض إدارة الاتحاد السكندري

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