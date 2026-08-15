أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بجامعة ولاية فرجينيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، هيئة أمريكية ومديرتها السابقة بـ«الخيانة»، على خلفية ما وصفه بـ«كشف أسرار عسكرية فائقة السرية» تتعلق بمشروع أمني قرب البيت الأبيض.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»: «هؤلاء هم الخونة الذين رفعوا الدعوى القضائية ضد المجمع العسكري. لقد كشفوا عن أسرار عسكرية فائقة السرية».

ووجه ترامب اتهاماته إلى «الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي»، قائلا إن الاسم «جميل، لكنه مضلل»، موضحًا أن الهيئة ليست وكالة حكومية، وأن الحكومة الأمريكية أوقفت تمويلها عام 2005 بسبب خلافات تتعلق بمهمتها وأهدافها .