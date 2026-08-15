ترامب يتهم هيئة أمريكية ومديرتها بالخيانة: كشفوا أسرارا عسكرية فائقة السرية

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، هيئة أمريكية ومديرتها السابقة بـ«الخيانة»، على خلفية ما وصفه بـ«كشف أسرار عسكرية فائقة السرية» تتعلق بمشروع أمني قرب البيت الأبيض.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»: «هؤلاء هم الخونة الذين رفعوا الدعوى القضائية ضد المجمع العسكري. لقد كشفوا عن أسرار عسكرية فائقة السرية!».

ووجه ترامب اتهاماته إلى «الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي»، قائلا إن الاسم «جميل، لكنه مضلل»، موضحًا أن الهيئة ليست وكالة حكومية، وأن الحكومة الأمريكية أوقفت تمويلها عام 2005 بسبب خلافات تتعلق بمهمتها وأهدافها .

وأضاف أن الهيئة «توقف العديد من المشاريع الجديرة بالاهتمام، وتضر بالعديد من المشاريع الأخرى»، مشيرًا إلى أنها تحاول في هذه الحالة وقف مشروع وصفه بأنه «حيوي للأمن القومي ولسلامة جميع رؤساء الولايات المتحدة الحاليين والمستقبليين وعائلاتهم وموظفيهم وأعضاء حكوماتهم».

وأوضح ترامب أن القوات المسلحة الأمريكية طلبت من الهيئة عدم رفع الدعوى، بسبب «الطبيعة فائقة السرية» للمنشأة محل النزاع، مشيرًا إلى أن كبار الضباط والقادة في الجيش وجهاز الخدمة السرية أطلعوا مسؤولي الهيئة على مخططات ومواصفات تفصيلية للمشروع.

كما هاجم ترامب الرئيسة السابقة للصندوق، كارول كويلين، التي رفعت الدعوى، قائلا إنها «لم تكن لديها أي خلفية في الحفاظ على التراث التاريخي»، وإنها استُبدلت لاحقًا.

وادعى ترامب أن الدعوى يمكن أن تؤدي إلى الكشف عن «ميزات عسكرية فائقة السرية» للمنشأة، من بينها ما وصفه بأنه «مطار للطائرات المسيرة يشغل السطح بأكمله».