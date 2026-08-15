الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة FH-95 في شمال كردفان

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، أن قواتها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة وصفتها بـ«المعادية» من طراز FH-95 في منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، وذلك وفق تعميم صحفي صادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة.

ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن الجهة التي كانت تشغل الطائرة أو المهمة التي كانت تنفذها، مكتفيًا بالإعلان عن إسقاطها.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد الاعتماد على الطائرات المسيرة في الحرب السودانية المستمرة منذ أبريل 2023، بعدما تحولت المسيّرات إلى عنصر رئيسي في العمليات العسكرية لدى طرفي الصراع، سواء في الاستطلاع وجمع المعلومات أو تنفيذ الضربات واستهداف مواقع بعيدة عن خطوط المواجهة التقليدية.

وتكتسب حادثة جبرة الشيخ أهمية إضافية بسبب موقع شمال كردفان، الذي يمثل منطقة استراتيجية تربط وسط السودان بغربه، فيما شهدت الولاية خلال الأشهر الماضية نشاطًا متزايدًا للطائرات المسيرة والعمليات العسكرية.

وكان الجيش السوداني قد أعلن في يوليو الماضي إسقاط مسيرات من الطراز نفسه في مناطق مختلفة من شمال كردفان، بينها مسيرة أسقطتها الدفاعات الأرضية شمال منطقة الأندرابة على طريق الصادرات.

وكان الجيش السوداني قد أعلن خلال يونيو ويوليو 2026 إسقاط عدة مسيرات من طراز FH-95 في ولايات شمال دارفور والنيل الأبيض وشمال كردفان، إلا أن بعض هذه الوقائع لم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة.

ويعكس الإعلان الأخير استمرار تحول الحرب السودانية إلى مواجهة تعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا والطائرات غير المأهولة، في وقت يظل فيه تحديد الجهات المشغلة لبعض هذه المنظومات محل خلاف وتقارير متباينة.