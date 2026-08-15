مقـ..تل 38 شخصا.. زلزالان قويان يضربان إندونيسيا اليوم

ضرب زلزالين قويان في يوم واحد إندونيسيا، اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل 38 شخصا في الأول وإصابة آخرين.

هز الزلزال الثاني جزيرة سومطرة بقوة 6.9 درجة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال الثاني وقع في منطقة بيماتانجسيانتار، على بعد 126 كيلومترا جنوب شرق مدينة ميدان، عاصمة جزيرة سومطرة، غربي البلاد.

وجاءت الهزة الجديدة بعد ساعات فقط من زلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجة ضرب شرق إندونيسيا في الساعة 5:58 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على عمق ضحل وعلى بعد 68 كيلومتراً من مدينة إندي في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية.

وأكد رئيس الوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث، سوهاريانتو، أن السلطات دفعت بمروحيتين وطائرة للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، مع استمرار الجهود للوصول إلى المناطق المتضررة.

وقال فتح الرحمن، مسؤول عمليات البحث والإنقاذ في مدينة ماوميري، إن فرق الإنقاذ تركز حالياً على البحث عن أشخاص يُعتقد أنهم ما زالوا تحت الأنقاض.