الرئيس اللبناني يدين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق الجنوب

أدان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق الجنوب، ولا سيما النبطية ومحيطها، مشيرًا إلى أنها تشكل خروقات متكررة لاتفاق الإطار ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية، فضلًا عن مخالفتها القوانين الدولية التي تنص على حماية المدنيين.
واعتبر عون أن هذه الاعتداءات أدت إلى استشهاد عائلة كاملة في بلدة أنصار في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في عدد من المناطق الجنوبية.
وأكد الرئيس عون أن هذه الانتهاكات تشكل «رسالة واضحة» إلى المسار التفاوضي والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار، محذرًا من تداعيات استمرار الاعتداءات والخروقات على مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب.