مهاجم جيتور المجري يوقع رسميًا لبيراميدز

أتم نادي بيراميدز إجراءات التعاقد مع التونسي أحمد نذير بوعلي، لاعب فريق جيتور المجري ، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، استعدادًا للموسم الجديد.



بيراميدز يحسم صفقة أحمد نذير بوعلي



ووقع أحمد نذير بوعلي رسميًا على عقود انتقاله إلى بيراميدز لمدة 3 مواسم، مع وجود بند في العقد يسمح للنادي بتمديد التعاقد لمدة موسم إضافي، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.



ومن المقرر أن يتواجد اللاعب في القاهرة اليوم، من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة بالصفقة، واستكمال كافة التفاصيل المتعلقة بانضمامه بشكل رسمي إلى صفوف الفريق.



وتأتي صفقة أحمد نذير بوعلي في إطار تحركات إدارة بيراميدز لتدعيم قائمة الفريق بعناصر جديدة، استعدادًا للمنافسات التي يخوضها النادي خلال الموسم المقبل، ورغبة الجهاز الفني في امتلاك قائمة قوية قادرة على المنافسة على مختلف البطولات.



ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للإجراءات المعتادة عقب وصوله إلى القاهرة، قبل الانتظام في تدريبات الفريق، تمهيدًا لبدء مشواره مع بيراميدز بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.



ويعول بيراميدز على الصفقة الجديدة للاستفادة من إمكانيات اللاعب الفنية، خاصة مع سعي النادي للحفاظ على قوته والمنافسة بقوة خلال الموسم الجديد.

الحريف وصل.. بيراميدز يعلن ضم أحمد عبدالقادر

أعلن نادي بيراميدز التعاقد بشكل رسمي مع لاعب الوسط أحمد عبد القادر قادما من صفوف نادي الكرمة العراقي ليكون أحد الصفقات الجديدة في الموسم الجديد.

ونجح مدير التعاقدات بالنادي فى الحصول علي توقيع اللاعب احمد عبد القادر قبل ساعات من إغلاق باب القيد المحلي.

وأحمد عبد القادر من مواليد 23 مايو من عام 1999 حيث يبلغ من العمر 27 عاما، وبدأ مشواره في ناشئي النادي الأهلي، ولعب في صفوف سبارتا براج التشيكي، والأهلي وسموحة، ونادي قطر، وأخيرا الكرمة العراقي.

