حزب الله يهدد : سيتم الرد على العدوان بالمثل

حذّر حزب الله من أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان ستُقابل بـ«رد مناسب»، داعيا السلطات اللبنانية إلى وقف ما وصفه بـ«العدوان الإسرائيلي».

وقال الحزب في بيان إن على السلطات اللبنانية «الكف عن الإصرار على إجراء مفاوضات مباشرة ومهينة وتقديم تنازلات مجانية للعدو»، في ظل ما وصفه بـ«الجرائم والهجمات» الإسرائيلية.

وأضاف حزب الله أن إسرائيل مطالبة بإدراك أن «عدوانها وجرائمها ومحاولاتها لفرض الأمر الواقع لا يمكن أن تستمر»، مؤكدًا أن هذه التحركات «ستُقابل برد مناسب».

وتأتي تصريحات الحزب في أعقاب تصعيد إسرائيلي وهجمات استهدفت مناطق في جنوب لبنان، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.